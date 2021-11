Kurz gefasst

Ab zum Boostern

Die beiden LSAP-Abgeordneten Di Bartolomeo und Cruchten wollten in einer parlamentarischen Anfrage unter anderem wissen, wie viel Geld der Staat bislang für die Impfkampagne gegen das Corona-Virus ausgegeben hat. In der Antwort heißt es, dass bislang insgesamt 14 Millionen Euro investiert wurden. 11,2 Millionen für die Impfungen an sich und der Rest für Informations- und Werbekampagnen. Und während – wie auch in den Nachbarländern – die Zahlen der Neuinfektionen wieder anziehen (letzten Mittwoch gab es mit 491 gemeldeten Neuinfektionen einen Rekordwert für 2021), erklärten Gesundheitsministerin Paulette Lenert und Premierminister Xavier Bettel am vergangenen Freitag nach dem Regierungsrat, dass ab jetzt alle Personen über 18 Jahren sich eine Booster-Impfung abholen können. In Zukunft soll man sich übrigens auch in Apotheken impfen lassen können und in der Woche vom 6. Dezember kommt es zu einer „Impfwoche“ mit Impfmöglichkeiten, unter anderem in großen Einkaufszentren.