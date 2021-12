Kurz gefasst

Ampel auf Gelb

Die Ampelkoalition aus Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen steht in den Startlöchern, um die kommende deutsche Bundesregierung zu bilden. Der Elan ist den Koalitionären um den voraussichtlich nächsten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) durchaus anzusehen. Ein positives Signal nach Jahren der politischen Stagnation unter Noch-Amtsinhaberin Angela Merkel (CDU). Doch der Koalitionsvertrag unter dem Motto „Mehr Fortschritt wagen“ birgt einige Wermutstropfen: „kein Tempolimit, keine Festlegung auf einen früheren Kohleausstieg, kein Datum für den Glasfaserausbau, keinen Verzicht auf Dieselsubventionen, keine Steuerreform, keine neuen Akzente in der Außenpolitik, keine Klarheit, wie die ambitionierten Pläne für den Klimaschutz und die Sozialpolitik genau finanziert werden sollen“, moniert „Der Spiegel“ und spricht von einem „großen Bluff“. Die „taz“ nennt es „Zwei Schritte vor und einer zurück“ und die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung „Rot-gelb-grüner Zuckerguss“. Was zu beobachten war: Die Grünen haben sich vor allem von den Liberalen an den Rand drängen lassen und sich zudem in eine parteiinterne Rangelei um den Job des Agrarministers verstiegen.