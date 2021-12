Ausufernder Protest

Dass die neuen Regelungen in Sachen Corona vor allem bei Impfgegnern auf wenig Gegenliebe stoßen, scheint evident. Am vergangenen Samstag fand eine Demonstration der Impfgegner und -verweigerer statt. 2.000 Menschen protestierten in der Hauptstadt und einige randalierten, indem sie sich mit den Ordnungskräften anlegten, sich gewaltsam Zugang zu den Weihnachtsmärkten verschafften und sich dann beim Haus von Premierminister Xavier Bettel einfanden und dort die Fassade mit Eiern bewarfen. Schon im Laufe der Woche hatten sich einige angemaßt, Protestaktionen vor den Häusern von Ministern (in diesem Fall vor den Häusern von Premierminister Xavier Bettel und Familienministerin Corinne Cahen) durchzuführen. Man kann sich durchaus fragen, was in den Köpfen von einigen vorgeht. Auch der ADR-Abgeordnete und bekennende Impfgegner Roy Reding leistete sich auf den Sozialen Netzwerken einen Ausrutscher, indem er schrieb: „Ech fueren elo an Südafrika a brengen douce’en Omikron mat.“ No Comment.