Kurz gefasst

Instrumentalisierte Wut

Bei den Ausschreitungen bei der „Corona-Demo“ am vergangenen Samstag wurden 19 Personen von der Polizei in Gewahrsam genommen, gegen (Stand Montagmorgen) fünf Personen wurden danach strafrechtliche Schritte eingeleitet, eine kam wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt und illegalen Waffenbesitzes in Untersuchungshaft. Zeitweise mussten beide Weihnachtsmärkte im Stadtzentrum schließen. Im Gegensatz zum vorvergangenen Wochenende, als es rund 2.000 Demonstranten gewesen waren, nahmen dieses Mal nur etwa 500 Menschen an der Demo teil. Für die Kundgebung war ein Korridor vorgesehen. Den verließen einige Demonstranten jedoch. Sie warfen Flaschen und Feuerwerkskörper auf die Ordnungshüter. Diese waren gegenüber der Vorwoche mit Verstärkung angetreten und brachten einen Wasserwerfer zum Einsatz. Schon in der Vorwoche war es zu Ausschreitungen gekommen, als bei der Protestaktion der Impfgegner einige Demonstranten einen hauptstädtischen Weihnachtsmarkt stürmten. Bei der friedlichen „Marche blanche“ am Sonntag, als rund 500 Menschen demonstrierten, musste die Polizei nicht eingreifen. Dafür gab es Glühwein und Plätzchen.