Kurz gefasst

Demos und ein Radikaler

Am Samstag kam es erneut zu Demonstrationen in der Hauptstadt gegen die Corona-Regeln. Eigentlich galt erneut der ausgewiesene Korridor zwischen dem Glacis und der Philharmonie, doch ein Protestzug startete am Hauptbahnhof und zog durch das Zentrum in Richtung Glacis. Es blieb, bis auf sechs Festnahmen, ruhig. Am Samstagmorgen griffen Spezialeinheiten der Polizei in Grevenmacher ein und nahmen einen Mann fest, der im Besitz von Waffen, Munition und Sprengstoff war und der in den Sozialen Medien keinen Hehl aus seinem rechtsradikalen Gedankengut machte. Der Mann war ins Visier geraten, weil er bei der Demo am 11. Dezember mit Pyrotechnik auf die Polizei geschossen hatte.