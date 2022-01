Kurz gefasst

Trotz Pandemie ok

Die Regierung betet es gebetsmühlenartig runter: Luxemburg hat es bislang recht gut durch die Pandemie geschafft und steht in vielen Belangen besser da als so manch andere europäische Länder. Es sieht so aus, als käme das Großherzogtum mit einem blauen Auge davon. In einer Pressemitteilung von vergangener Woche vom Statec heißt es in Bezug auf den „Luxembourg Index of Well-being“, dass dieser seit 2018 stabil sei und auch die Covid-Krise im Jahr 2020 nicht auf das Wohlbefinden der Bevölkerung gedrückt habe und sich im Sommer 2021 dieses Gefühl sogar signifikant verbessert habe. Doch zu dieser Zeit war Omikron auch nichts anderes als ein x-beliebiger Buchstabe aus dem griechischen Alphabet.