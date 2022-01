Kurz gefasst

Komischer Vogel

Das vom Aussterben bedrohte Rebhuhn ist bekanntlich 2021 zum Vogel des Jahres erklärt worden. Auch hierzulande war es früher weit verbreitet. So wurde der Bestand vor 60 Jahren auf mehr als 6.000 Exemplare geschätzt. Heutzutage sind es nur noch etwa zehn bis 20. Die revue hat sich vergangenes Jahr mehrmals mit dem Rebhuhn, das in Luxemburg „Feldhong“ genannt wird, befasst. Nur war bereits in der Nr. 11 irrtümlich ein Rothuhn statt eines Rebhuhns zu sehen. Auch ein halbes Jahr später ging ihm die Redaktion auf den Leim. Einmal mehr machte uns ein aufmerksamer Leser darauf aufmerksam. Geholfen hat es nichts. Das Rothuhn scheint in der Redaktion eine gute Lobby zu haben und schmückte sich auch in der Retro für den Monat November mit dem falschen Namen. Wir bitten definitiv alle Rebhühner und ihre Kenner um Verzeihung.

Fotos: Fabrizio Pizzolante, Claude Lenert (Editpress), Philippe Reuter, Wikicommons, Ekaterina Chernetsova (wiki commons)