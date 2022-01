Kurz gefasst

Harte Hand

Am Samstag standen erneut zwei Protestaktionen gegen die Corona-Politik der Regierung an. Auf dem Glacis bei der „Saturday for liberty“-Manifestation wurde im ausgewiesenen Perimeter demonstriert und keine Zwischenfälle gemeldet. Die zweite, erneut unangemeldete Demo startete – wie an den vergangenen Samstagen auch – am Bahnhof. Diesmal unterband die Polizei allerdings das „Katz und Maus“-Spiel der vergangenen Samstage, kesselte die Demonstranten rasch in der „avenue de la Liberté“ ein und hielt sie für mehrere Stunden fest, ohne, dass diese es schafften, sich einen Weg in die Oberstadt zu bahnen. Den Reaktionen auf den sozialen Netzwerken zufolge schmeckte die Aktion den Corona-Protestlern nicht, aber vielleicht haben einige jetzt den Unterschied zwischen einer angemeldeten und einer unangemeldeten Manifestation verstanden. Aber Hauptsache, das Bier schmeckte…