Kurz gefasst

Lieferkettengesetz lässt auf sich warten

Was eine Gesetzgebung bezüglich von Unternehmen und Menschenrechte angeht, sind in jüngster Zeit in einzelnen Ländern Fortschritte erzielt worden. Dies meldete unlängst die „Initiative pour un devoir de vigilance“, der sich 17 Organisationen aus der Zivilgesellschaft angeschlossen haben. In der Schweiz ist seit 1. Januar ein Gesetz in Kraft, demzufolge Unternehmen in Fällen von Kinderarbeit und im Bereich von Konfliktmineralien haften müssen. Auch der Deutsche Bundestag hat für ein „Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz“ gestimmt: Ab 2023 sollen Unternehmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten verpflichtet werden, sich um massive Schutzmaßnahmen gegen Menschenrechts- und Umweltverstöße zu kümmern. Ein Jahr später sinkt die Schwelle auf 1.000 Mitarbeiter. Und Luxemburg? Hierzulande wurde immerhin ein interministerielles Komitee ins Leben gerufen. Ein für Ende 2021 vorgesehener Bericht des Komitees hat bislang auf sich warten lassen. Die genannte Initiative sieht dringend Handlungsbedarf: „Une concrétisation devra se faire rapidement car nous sommes à mi-chemin de la période.“ Das Foto zeigt eine Protestveranstaltung letzten Oktober.