Kurz gefasst

Berufungsprozess

Der Allgemeinmediziner Benoît Ochs wurde bekanntlich in erster Instanz zu einem Jahr Berufsverbot verurteilt, ein Schuldspruch, gegen den er in Berufung ging. Vergangenen Mittwoch stand die Verhandlung in zweiter Instanz an. Ochs, der in Sachen Corona regelmäßig die Impfung kritisiert, infrage stellt und deshalb bei Impfgegnern eine Art Kultstatus genießt, konnte sich über rund 100 Anhänger freuen, die ihm vor der Verhandlung ihre Unterstützung ausdrückten. Das Urteil in zweiter Instanz soll am 16. März gesprochen werden.