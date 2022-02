Kurz gefasst

„Happy few“

Wohnungseigentümer bzw. Vermieter von Immobilien werden gegenüber Mietern bevorteilt. Dabei sind es innerhalb der Gruppe der Besitzer sogar die aus den oberen Einkommensschichten, denen die – vor allem steuerlichen – Hilfen am meisten zugutekommen. Dies ist das Ergebnis einer Studie des Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (Liser), die Wohnungsbauminister Henri Kox (déi Gréng) vorstellte. Die Regierung will mit einer Grund- und Spekulationssteuer verfügbares Bauland mobilisieren. Dies würde nicht zuletzt die großen Baulandbesitzer betreffen, die „happy few“, wie sie die ehemalige Wohnungsbauministerin Sam Tanson (auch déi Gréng) bezeichnete. Die Top Five der „wenigen Glücklichen“ sind der Staat, der Fonds du logement (auch staatlich) und die Stadt Luxemburg sowie die beiden größten Gesellschaften Giorgetti und Arend&Fischbach. Eine andere Liser-Studie hatte vergangenes Jahr ergeben, dass auf dem Baumarkt finanzkräftige Privatpromotoren die Strategie verfolgten, große Baulandreserven zu erwerben und nur ein Drittel davon zu mobilisieren, was aber von diesen abgestritten wird. Über die Bauaktivität des staatlichen Bauträgers ist es schwer, an Zahlen zu kommen. Fest steht aber auch hier, dass auch dessen Bauaktivität ungenügend ist.