Kurz gefasst

Diskussion über die Route

Die Plattform JIF ruft auch dieses Jahr zum „Fraestreik“ auf. Am 8. März sollen alle Interessierten am Protestmarsch teilnehmen und sich für die Rechte von Frauen, unter anderem gleiches Gehalt für gleiche Arbeit, einsetzten. Was den Organisatorinnen allerdings sauer aufstößt: Die Stadt Luxemburg hat den „Fraestreik“ in den Demonstrationsperimeter, der im Zuge der Corona-Demonstrationen ausgerufen wurde, verbannt. Verständlicherweise zeigt sich der JIF verärgert, denn in den vergangenen Jahren war der Frauenstreik eine friedliche Demonstration, die man nicht mit den teilweise auf krawallgebürsteten Corona-Demonstranten gleichsetzen kann. Die Zwickmühle für die Stadt Luxemburg: Man kann Manifestationen nicht mit zweierlei Maß messen.