Kurz gefasst

Angespannte Lage

Kurz sah es so aus, als würde Russlands Präsident Wladimir Putin in der Ukraine-Krise einlenken. Doch die zwischenzeitlichen Anzeichen eines Abzugs der russischen Truppen von der ukrainischen Grenze erwiesen sich als Täuschungsmanöver. Während der Kremlchef mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping den Schulterschluss einer strategischen Partnerschaft übte, betreibt er gegenüber dem Westen weiter sein Muskelspiel. Nachdem zuvor bereits Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Putin besucht hatte, um ihn vor den Konsequenzen eines russischen Angriffs auf die Ukraine zu warnen, versuchte es der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz. Symbolisch: Wie Macron musste er an einem grotesk langen Tisch auf reichlich Distanz zu Russlands Machthaber Platz nehmen. „Zar“ Putin scheint sich in dieser Rolle zu gefallen. Zwar blieb der russische Angriff zumindest bis Sonntag aus, doch die Lage in der Ukraine ist weiter angespannt. Im umkämpften Osten des Landes wurde zuletzt so viel geschossen wie seit Monaten nicht mehr. Derweil bemühten sich Europäer und Amerikaner auf der Münchner Sicherheitskonferenz um einen diplomatischen Ausweg. Dass dieser nicht Appeasement heißen kann, dürfte klar sein. Vielmehr „klare Kante“.