Kurz gefasst

Export-Verbot

Luxemburg will eine Art Vorreiter-Rolle in Sachen besserer Tierschutz übernehmen. Deshalb hat Landwirtschaftsminister Claude Haagen angekündigt, dass ab dem 1. März 2022 Tiere nicht mehr in Schlachthäuser in Drittstaaten zum Schlachten transportiert werden dürfen. Auch wenn in den letzten fünf Jahren „nur“ 271 Rinder außerhalb dieser Grenzen transportiert wurden, hat eine Petition der Landjugend und den Jungbauern mit rund 5.000 Unterschriften scheinbar seine Wirkung gezeigt.