Kurz gefasst

Solidarität & Bärendienst

Was Russlands Präsident Wladimir Putin bisher erreicht hat, ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was er erreichen wollte. Er leistete sich selbst einen Bärendienst: In seinem Krieg, den in Russland niemand so nennen darf, trifft er nicht nur auf mehr Widerstand der Ukrainer als erwartet, sondern auch auf die Einigkeit der westlichen Demokratien. Die internationale Solidarität mit der Ukraine und das weltweite Eintreten der Menschen für Frieden reicht bis in weit entfernte Länder wie Chile. Allerdings kam es zugleich zu Anfeindungen gegenüber russischen Staatsbürgern – auch in Luxemburg: Russen-Bashing in den sozialen Netzwerken, Handzettel in Briefkästen („Russen, raus aus Luxemburg“), unverhohlene Drohungen oder Belästigung russischer Schüler in Schulen. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass zahlreiche Menschen in Russland trotz der staatlichen Repression und unzähliger Festnahmen gegen den Krieg demonstrierten. Die russische Invasion habe für viele Russen zu einem „Identitätsbruch“ geführt, erklärt die Migrationsforscherin Inna Ganschow. Nicolas Zharow, Präsident der Ukrainer-Vereinigung LUkraine, warnte vor der Diskriminierung von Menschen russischer Nationalität: „Es ist nicht ihre Schuld.“ Die Russen forderte er dazu auf, wenn sie ihre Solidarität mit den Ukrainern zeigen wollten, vor der russischen Botschaft zu demonstrieren: „In Luxemburg gibt es diese Freiheit, in Russland nicht.“