Kurz gefasst

Durch die Decke

Die Preise von Benzin und Diesel steigen weiter in bisher kaum vorstellbare Höhen. Für einen Liter Diesel sind zum Beispiel seit letztem Donnerstag mittlerweile über 2 Euro fällig, der Andrang an den Tankstellen war am Mittwochabend dementsprechend groß. Der CSV-Abgeordnete Michel Wolter hatte am vergangenen Mittwoch, im Anschluss an die Debatte über das dritte Kapitel der Verfassungsreform, eine Stellungnahme der Regierung im Parlament zu den Preisexplosionen für Sprit angefragt. Konkretes kam bei der Diskussion nicht heraus. Unterdessen gab Wirtschaftsminister Franz Fayot vergangene Woche bekannt, dass die Tripartite mit den Sozialpartnern früher als geplant kommt, nämlich noch vor Ostern. Ende der Woche waren die Preise schon etwas rückläufig. Die Frage ist, wie lange.