Kurz gefasst

Oligarchen am Finanzplatz

Dass sich die luxemburgische Regierung in puncto EU-Sanktionen gegen Russland bisher „bedeckt“ halte, liege nicht nur am politischen Willen, sondern an den „für den Finanzplatz typischen Firmenstrukturen“. Dies war vergangene Woche im Online-Magazin reporter.lu zu lesen. Kein Wunder, schließlich haben nach Angaben des Tageblatts mehr als 90 hiesige Unternehmen russische Oligarchen als wirtschaftliche Eigentümer. Unter den mindestens zwölf schwerreichen Bossen soll sich auch der FC-Chelsea-Besitzer Roman Abramowitsch und Alischer Usmanow (Foto) befinden. Letzterem, als ein „Strohmann“ Wladimir Putins vermutet, gehört einer der beiden Privatjets, die nun von der Air Operator Certificate „deregistriert“ wurden. Laut Luxemburger Zentralbank seien die hierzulande gehandelten Summen der Oligarchen eher gering. Wesentlich höher sei dagegen mit 18,2 Milliarden Euro die Summe der in Russland investierten Gelder bei den luxemburgischen Investmentfonds. In der Kritik stehen übrigens die sogenannten „Trust and Company Service Provider“ (TCSP), die Firmen dabei helfen, eine rechtliche Präsenz in Luxemburg aufzubauen.