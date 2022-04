Kurz gefasst

Zweifel am Wandel

„Wandel durch Handel“, das dürfte nach dem Überfall von Putins Truppen auf die Ukraine wohl kaum der letzte Schrei sein. Dabei ist die russische Aggressionspolitik bei weitem nicht das einzige Beispiel. Jedenfalls stand letzte Woche in der Chamber das Thema, wie mit Diktaturen umzugehen sei, auf dem Programm. Die Abgeordnete Nathalie Oberweis (déi Lénk) warf die Frage auf. Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) hatte dazu geäußert, nach der Ukraine-Invasion dürfe man nicht mehr mit jedem Land Handel betreiben. Sein Parteigenosse Carlo Weber unterstrich dazu, der russische Einmarsch hätte zu einem Paradigmenwechsel geführt. Er sagte aber auch, dass bei politischen Gesprächen wie auch bei Wirtschafsmissionen in nicht klar demokratische Länder die Menschenrechte konsequent angesprochen würden. André Bauler (DP) wies darauf hin, dass durch Dialog mit undemokratischen Staaten auf diese eingewirkt werden könne. Zwar sei das Prinzip „Wandel durch Handel“ nicht mehr zeitgemäß, so der Grünen-Abgeordnete Charles Margue, jedoch müsse in der Frage pragmatisch vorgegangen werden. Es müsse in der Frage ein Gleichgewicht gefunden werden, so Fayot. Er baut auf ein europäisches Vorgehen und verwies auf das EU-Lieferkettengesetz.