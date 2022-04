Kurz gefasst

Ausgewiesen

Das Massaker und die begangenen Kriegsverbrechen in der ukrainischen Stadt Butscha hat zur Ausweisung von Hunderten russischer Diplomaten aus Europa geführt. Auch ein Diplomat aus der russischen Ambassade in Luxemburg muss das Land binnen fünfzehn Tagen verlassen, wie Außenminister Jean Asselborn in einer Pressemitteilung schrieb. Der Diplomat wurde zur Persona non grata erklärt, weil er Aktivitäten unternommen hatte, die scheinbar den Sicherheitsinteressen des Landes zuwiderliefen.