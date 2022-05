Kurz gefasst

Luxemburger Graffiti-Export

Lissabon ist reich an Graffiti. Street Art und Wandmalerei haben in der portugiesischen Hauptstadt mittlerweile eine gewisse Tradition. Was Künstler aus aller Welt anzieht, so auch den Luxemburger Alain Welter. Er hat sich dem Motiv der Raben angenommen, die auch den Lissabonner Stadtwappen zieren. Auf einer Wand in der Metropole schuf er ein großes Wandbild, das einen Raben mit einem Pastel de Nata sowie einem Hut im Stile des Dichters Fernando Pessoa zeigt. Damit wollte der 28-Jährige eine Verbindung zwischen Luxemburg und Portugal herstellen. Das Wandbild wurde während des Staatsbesuchs des großherzoglichen Paares in Lissabon eingeweiht. Es ist übrigens nicht das erste Wandbild eines luxemburgischen Künstlers in der Stadt. Schon vor Jahren hat Sumo mit einem Graffito im Viertel Bairro Alto seine Spuren hinterlassen (siehe Coverstory).

Fotos: Julien Garroy, Herve Montaigu, Tanja Feller ( alle Editpress), SIP