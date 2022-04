Kurz gefasst

Was wäre, wenn…

…Marine Le Pen die Präsidentschaftswahlen in Frankeich gewinnen würde? Nicht auszudenken. Die Rechtspopulistin (Archivfoto von 2017) übernähme als EU-Ratspräsidentin gleich das Ruder in Europa. Verständlich, dass in den EU-Institutionen die Sorge umgeht. Die Stichwahl zwischen Emmanuel Macron und Le Pen am kommenden Sonntag, 24. April, ist sozusagen eine Neuauflage von 2017. Mit dem Unterschied, dass es dieses Mal aller Voraussicht nach sehr viel knapper ausgehen wird als vor fünf Jahren. Laut Umfragen würden sich 51 bis 54 Prozent der Wähler am 24. April für den Amtsinhaber entscheiden. Kein beruhigender Vorsprung. Ärmel hoch und ab in den Wahlkampf, hieß es also für Macron. Finanzminister Bruno Le Maire sagte, die Franzosen hätten die Wahl zwischen einer „Alliierten von Putin“ und einem Präsidenten, der Frankreich an die Spitze Europas geführt habe. Wie 2017 dominierte Le Pen am nördlichen, östlichen und südlichen Rand des Landes sowie im Südwesten an der spanischen Grenze. Entscheidend wird es unter anderem auf das Lager von Jean-Luc Mélenchon ankommen, der sich dank eines fulminanten Wahlkampf-Endspurts auf knapp 22 Prozent Stimmenanteil steigern konnte. In Straßburg kam der Linke auf mehr als 36 Prozent, in Marseille auf über 31 Prozent. Le Pen will die Stichwahl zu einem „Referendum gegen Macron“ erklären und eine „Koalition der Wut“ erschaffen. In der Nachbarschaft zu Luxemburg lag sie im ersten Wahlgang vorne. Mit 30,37 Prozent gewann sie im Département Moselle vor Macron (26,01), der in Metz und Thionville die Oberhand behielt. Auch in Meurthe-et-Moselle lag Le Pen – außer in Nancy – vorne.