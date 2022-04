Kurz gefasst

Stabil teuer

Die Internet-Plattform Athome.lu hat die Resultate einer eigenen Marktanalyse präsentiert. Hauptfeststellung: In den letzten sechs Monaten sind die Preise (für Wohnungen und Häuser, die schon mindestens einmal den Besitzer gewechselt haben) in Luxemburg weniger schnell gestiegen als zuvor. Die Preissteigerung lag bei drei Prozent im letzten Halbjahr, das Halbjahr davor waren es noch sechs Prozent. Zieht man eine Statistik, welche Eurostat letzte Woche publiziert hat, heran, stellt man fest, dass 2021 in Luxemburg die Preise zwar explodiert sind (ein Plus von 13,9 Prozent), das Großherzogtum damit allerdings nicht einmal Spitzenreiter bei den Preissteigerungen ist. Tschechien (19,7 Prozent), Litauen (16,1 Prozent), Ungarn (15,4 Prozent), Estland (15 Prozent), Niederlande (15 Prozent) liegen noch vor Luxemburg.