Kurz gefasst

Fachkompetent und politisch unerfahren

Wie es Politikern ergehen kann, die einst noch hochgelobt wurden, aber dann in die Fallstricke des politischen Betriebs geraten, zeigt der Fall Carole Dieschbourg. In ihrer ersten Amtszeit überraschte die unerfahrene Umweltministerin mit kluger Sachpolitik vom Natur- bis zum Trinkwasserschutz. Beim Pariser Klimagipfel 2015 koordinierte die Grünen-Politikerin die EU-Verhandlungsposition und erntete internationales Lob. In ihrer zweiten Amtszeit bekam sie die schmutzige Seite der Politik zu spüren. Sie geriet in den Sog der „Gaardenhaischen“- und der „Superdreckskëscht“-Affäre. Aus diesem Strudel konnte sie sich nicht mehr befreien. Nach ihrem Rücktritt ist es nun einmal mehr mit Joëlle Welfring – nach Yuriko Backes (DP) – an einer Quereinsteigerin. Die gebürtige Escherin bringt eine Menge Fachkompetenz mit: Sie war Direktorin der Umweltverwaltung, studierte Biochemie und war Umweltwissenschaftlerin bei der britischen Umweltagentur sowie am Centre de recherche public Henri Tudor. Bis zum nächsten Wahljahr gilt es für sie noch einiges abzuarbeiten: etwa die Reform der Waldgesetzgebung und die Umsetzung der EU-Trinkwasserrichtlinie sowie die Fortschreibung des Energie- und Klimaplans. Nicht im Plan sind die üblichen politischen Fallstricke. Am Wochenende gab der außerordentliche Grünenparteitag Welfring grünes Licht, die übrigens jetzt auch eine grüne Parteikarte hat, für die am Montag vorgesehene Vereidigung.