Feierliche Tage

Vom Festival des Migrations, das dieses Jahr in Hollerich zu Gast war, über die Diekircher Kavalkade – beides fand dieses Jahr erstmals im Mai statt – bis hin zum Europatag: Es gab einiges zu feiern am vergangenen langen Wochenende. Zur offiziellen Feier am 9. Mai in Esch fanden sich neben Großherzog Henri unter anderem auch Premierminister Xavier Bettel, Bildungsminister Claude Meisch und der Escher Bürgermeister Georges Mischo (beim Bäumchengießen) ein. Luxemburg war übrigens das erste EU-Land, das den 9. Mai, den Jahrestag der historischen Erklärung von Robert Schuman aus dem Jahr 1950, zum gesetzlichen Feiertag erklärt hat.

Fotos: Julien Garroy (Editpress), Bureau Wörner Traxler Richter, Martaposemuckel (Pixabay.com), Alain Rischard (Editpress)(2)