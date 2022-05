Kurz gefasst

Heirate mich

Das Parlament hat am vergangenen Donnerstag ein Gesetz angenommen, das es zukünftigen Paaren ermöglicht, sich das Ja-Wort an einem anderen Ort als in der Gemeinde zu geben. Zivile Trauungen und das Eintragen von anerkannten Lebensgemeinschaften dürfen demnach in alternativen Räumlichkeiten oder Orten (egal ob im Park, im Kulturzentrum oder einem anderen öffentlich zugänglichen Platz) über die Bühne gehen. An den Gemeinden ist es nun, diese Örtlichkeiten zu bestimmen.

Fotos: Fabrizio Pizzolante (2), Alain Rischard (2), Didier Sylvestre ( alle Editpress), freepic.diller (freepik)