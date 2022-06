Kurz gefasst

Unter Palmen

Es ist der Gipfel ihrer bisherigen Karriere: Vicky Krieps hat den Preis als beste Darstellerin für ihre Rolle in dem Film „Corsage“ von der österreichischen Filmemacherin Marie Kreutzer bei den Filmfestspielen in Cannes erhalte. Der Film lief in der Sparte „Un Certain Regard“. Die 38-Jährige (auf dem Archivfoto bei der Verleihung des Luxemburger Filmpreises 2018) spielt darin die alternde Kaiserin von Österreich-Ungarn, Elisabeth (Sissi). Die Schauspielerin war mit zwei Filmen an der Croisette vertreten, beide von Samsa produziert. Neben „Corsage“ war dies „Plus que jamais“ von der deutsch-französischen Regisseurin Emily Atef über eine sterbenskranke Frau, die auf Sinnsuche nach Norwegen reist. Krieps spielt darin neben Gaspard Ulliel, der zu Beginn dieses Jahres tödlich verunglückte. Ihren Preis teilt sie sich übrigens mit dem Franzosen Adam Bessa, der in dem ebenfalls von einer luxemburgischen Firma (Tarantula) produzierten Film „Harka“ spielt.