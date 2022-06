Kurz gefasst

Ohne Maske

In den öffentlichen Verkehrsmitteln soll die Maskenpflicht entfallen. Dies beschloss das Parlament vergangene Woche. In den Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen gilt sie vorerst noch ebenso wie in den Haftanstalten. Ausschlaggebend für die Entscheidung sind die niedrigen Infektionszahlen und die entspannte Situation in den Kliniken. Das entsprechende neue Gesetz wird voraussichtlich diese Woche in Kraft treten. Sollte im Herbst eine neue Infektionswelle ausbrechen, sei man „auf das Schlimmste“ vorbereitet, sagte Paulette Lenert (LSAP). Die Gesundheitsministerin appellierte zudem an die Ungeimpften, sich impfen zu lassen.