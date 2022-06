Kurz gefasst

Ohne Maske

Der öffentliche Transport war noch einer der wenigen Orte, wo die Maskenpflicht wegen der Corona-Pandemie Bestand hatte. Seit letzter Woche fällt auch in Bus und Bahn das Tragen einer Maske weg. Das Parlament hat das entsprechende Gesetz verabschiedet. In Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen bleibt das Tragen eines Mundschutzes allerdings weiterhin obligatorisch. Unterdessen steigt die Zahl der Neuinfektionen in Luxemburg (auf durchschnittlich über 500) täglich wieder an. Eine Tatsache, die aktuell allerdings nicht für mehr Covid-Patienten in den Krankenhäusern sorgt.