Kurz gefasst

Express nach Kiew

Auf der ukrainischen Eisenbahn gibt es viele Haltstationen… sie ist zum wichtigsten Transportmittel des Landes geworden und transportiert Flüchtlinge ebenso wie Waffen. Ein beliebter Zielbahnhof für Europas Staatenlenker ist derzeit Kiew. Wie schon andere Regierungschefs vor ihm ist Premierminister Xavier Bettel (DP) mit dem Zug nach Kiew gefahren. Auf seiner Reise in die Ukraine besuchte er von der russischen Armee teils zerstörte Orte wie Butscha und Irpin. Bei seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew sicherte er diesem zu: „Wir – Luxemburg und Luxemburger – stehen an ihrer Seite.“ Nun haben die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union bei ihrem Gipfel in Brüssel nach zähen Verhandlungen das von Russland angegriffene Land sowie die Republik Moldau offiziell in den Kreis der EU-Beitrittskandidaten aufgenommen. Georgien muss derweil warten. Auch die Staaten im Westbalkan wie etwa Serbien, das ein enges Verhältnis zu Russland pflegt. Dabei hielt in Belgrad einst der berühmte Orient-Express.