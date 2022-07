Kurz gefasst

Kürzere Arbeitswoche?

Öffentliche Petitionen werden viele eingereicht, und es scheint teilweise eine Art Volkssport zu sein, zu wirklich allem und nichts Unterschriften sammeln zu wollen. Dementsprechend schaffen es auch nur wenige über das Quorum von 4.500 Unterschriften, welche nötig sind, damit es zu einer Anhörung im Parlament kommt. Die Petition 2345, welche die Einführung einer 35-Stunden-Arbeitswoche fordert, hat diese Latte schnell übersprungen, was zeigt, dass das Thema durchaus die Arbeitnehmer beschäftigt. Im Koalitionsabkommen von 2018 heißt es: „In der neuen Wirtschaft sind neue Formen der Arbeitsorganisation nötig, die Folgen für die Arbeitszeit haben. Die Arbeitnehmer haben andere Vorstellungen in Sachen Arbeitsorganisation und -zeit.“ Dass die Regierung – in Zeiten eines Mangels an qualifizierten Arbeitnehmern – über dieses Thema noch vor dem Ende der Legislaturperiode diskutieren wird, scheint allerdings höchst unwahrscheinlich.