Kurz gefasst

„Pride“ wichtig wie eh und je



Vor 50 Jahren wurde bei der Documenta in Kassel Rosa von Praunheims Film „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“ aufgeführt. Der Streifen wurde zum Auslöser der deutschen Lesben- und Schwulenbewegung. Sein Tenor: Homosexuelle sollen ihre Angst und Ohnmacht überwinden und aus ihren „Verstecken“ herauskommen, um sich zu organisieren und für Gleichberechtigung sowie eine bessere Gesellschaft zu kämpfen. Obwohl in vielen westlichen Demokratien, u.a. in Luxemburg etwa mit der Anerkennung gleichgeschlechtlicher Ehen seit 2014, große Errungenschaften erzielt wurden, gibt es vielerorts Homophobie und sind LGBTQ+-Menschen Anfeindungen ausgesetzt. Der Anschlag auf einen queeren Club in Oslo zeigte dies einmal mehr. Umso wichtiger ist es, dass Sensibilisierungswochen wie der „Luxembourg Pride 2022“ in Esch vergangene Woche auf Belange der queeren Community aufmerksam machen und zeigen, dass ein Leben außerhalb der Heteronormen schwierig ist und schwer gemacht wird. Mit einem großen „Equality March“ und einem Straßenfest fand die Veranstaltung einen Höhepunkt. Dabei war neben Premierminister Xavier Bettel weitere Politikprominenz vertreten. Und auf der Bühne stand u.a. die 80er-Jahre-Band Culture Club und ihr Sänger Boy George (Foto).