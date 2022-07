Kurz gefasst

Noch kein Urteil

Der Prozess rund um den Unfall, der sich 2018 in Lausdorn ereignete und bei dem bekanntlich ein Polizist sein Leben ließ und eine Polizistin schwer verletzt wurde, nachdem ein Polizeiwagen mit einem anderen kollidiert war, weil ein Streifenwagen im Zuge einer Verfolgungsjagd auf der Straße gewendet hatte, ging letzte Woche zu Ende. Vor allem stand die Frage im Raum, ob das Strafgericht in Diekirch überhaupt der richtige Ort für diesen Prozess sei, oder ob dem flüchtigen Fahrer, dessen geschätzter Alkoholpegel bei der Fahrerflucht im Prozess nach unten revidiert wurde, sich nicht vorm Friedensgericht verantworten müsste. Die Staatsanwaltschaft sieht das Strafgericht nach wie vor verantwortlich. Das Urteil soll am 27. Oktober ergehen.