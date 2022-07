Kurz gefasst

Auch das Abgeordneten-Duo Myriam Cecchetti und Nathalie Oberweis von „déi Lénk“ hat im hauptstädtischen Independent Café seine parlamentarische Bilanz gezogen. Der Name der Location passt, folgt man den Worten von Cecchetti: Schließlich sei die Partei unabhängig, was die DP nicht sei. Dass die Liberalen im Zentrum der linken Kritik stehen, verwundert nicht: Ihr Kompass sei nach dem Kapital und den Unternehmen ausgerichtet, aber nicht nach den Menschen. Eine wahre Alternative für mehr soziale Gerechtigkeit seien demnach „déi Lénk“. Aber auch sie liefern in dieser Hinsicht nichts Neues bei ihrem Sommer-Highlight. Den Grünen werfen sie etwa „Augenwischerei“ vor. Schließlich seien diese gegen den Tankrabatt, tragen ihn aber mit. Alles in allem lindere die Regierung nicht nur in der Gesundheitspolitik, sondern u.a. auch in der Wohnungsbaupolitik nur die Symptome, meinte Nathalie Oberweis (siehe Foto). So lautet das linke Fazit: „Die Regierung hat versagt.“