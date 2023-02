Kurz gefasst

Paradigmenwechsel

Bekanntlich findet am kommenden Wochenende das Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté statt, dieses Mal wieder in den Hallen der LuxExpo (auf dem Foto die Vorstellung des Festivals von CLAE-Präsidentin Pascale Zaourou, Mitte). Eine Besonderheit ist dieses Jahr, dass es seinen 40. Geburtstag feiert. Eine Erfolgsgeschichte. Das interkulturelle Zusammenleben hierzulande hat sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert – dem will der Gesetzentwurf Rechnung tragen, der von Familien- und Integrationsministerin Corinne Cahen (DP) Anfang des Monats vorgestellt wurde. Eine grundlegende Änderung in der Gesetzreform betrifft die Abkehr vom klassischen Konzept der Integration und Anpassung hin zu einem Pakt des interkulturellen Zusammenlebens: „Im Mittelpunkt steht die Frage, wie wir das Zusammenleben organisieren wollen“, so Cahen. Also darum, wie Luxemburger mit Flüchtlingen, Grenzgängern und ausländischen Einwohnern zusammenleben. Verschiedene Maßnahmen sollen zudem Rassismus und Ausgrenzung bekämpfen.

Solidarität, Apathie und Widerstand

Bei der Münchner Sicherheitskonferenz am vergangenen Wochenende hat Armee-

minister François Bausch (déi Gréng) gegenüber den luxemburgischen Medien die europäische Solidarität betont, während Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron die Notwendigkeit von Investitionen in die europäische Sicherheit anmahnte. Und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz bot den Bündnispartner seine Unterstützung in Ausbildung und Logistik an. Sicher ist, dass der Ukraine-Krieg nicht nur mit militärischen Mitteln stattfindet, sondern auch mit Hilfe der Medien, neben dem klassischen Fernsehen vor allem die sozialen Netzwerke, als Propagandaschlacht nach innen und außen. Russland setzt auf gezielte Desinformation, um die eigene Bevölkerung zu überzeugen, dass man die Ukraine von „drogensüchtigen Nazis“ befreien wolle. Die Maschinerie staatstreuer Medien trichtert den Menschen die offizielle Legitimierung des Angriffs auf die Ukraine ein – Gegner ist nicht mehr nur die Kiewer Führung, sondern die westliche Welt. Doch zunehmend fallen große Teile der russischen Gesellschaft der Apathie anheim, konstatiert der in Moskau lebende deutsche Politikwissenschaftler Jens Siegert. Die Zustimmung der Bevölkerung zum Angriff auf die Ukraine sei nach wie hoch. Das Narrativ der Ukraine hingegen ist der Kampf „David gegen Goliath“, um die eigene Bevölkerung emotional im Widerstand gegen die russischen Truppen zu stärken, während man vom Westen massiv militärische Unterstützung fordert. Präsident Wolodymyr Selenskyjs (auf dem Foto mit EU-Kommissionscheffin Ursula von der Leyen) war auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz am vergangenen Wochenende zugeschaltet.

Film und Familiendrama

Seinen ersten Spielfilm „Les Gars“ hat der Luxemburger Filmemacher Adolf El Assal vor zehn Jahren gedreht, für seinen zweiten, „Sawah“ (2019), der erste luxemburgische Film auf Netflix, war er sowohl für das Drehbuch als auch für die Regie und Produktion zuständig. Und er ließ seinen Vater die Rolle eines Apothekers in Kairo mitspielen. Der Vater verbüßte eine Haftstraße von fünf Jahren (von den ursprünglich zehn Jahren wurden fünf auf Bewährung ausgesetzt) wegen sexuellen Missbrauchs. Das Opfer war Mary Faltz, die Schwester von Adolf El Assal. Sie zeigte sich schockiert, als sie davon erfuhr, dass derjenige, der sie 16 Jahre lang missbraucht hatte, in dem Film mitspielte. Eine rote Linie sei überschritten worden. Und sie schrieb einen Brief an den Filmfonds. Dieser hat daraufhin beschlossen, die Subventionen für El Assals nächsten Film „Hooped“ auszusetzen. „Unser Ziel ist es nicht, jemanden zu verurteilen, sondern eine Lösung zu finden“, wird Guy Daleiden zitiert, Direktor des Filmfonds. El Assal versteht die Entscheidung. Und er bereut es, seinem Vater eine Rolle gegeben zu haben. Doch nach wie vor sind Fragen ungeklärt, ob die Entscheidung des Filmfonds gerechtfertigt war.

Méco legt Vorschläge vor

Mit Blick auf die Gemeindewahlen im Juni hat der Mouvement écologique Vorschläge präsentiert, wie Kommunen noch nachhaltiger gestaltet werden können. Auf insgesamt 154 Seiten stellt die Umweltorganisation diese „Roadmap fir eng sozial-ekologesch Transition“ vor. Aus gutem Grund, denn Gemeinden stehen den Bürgern näher als der Staat, der für den gesetzlichen Rahmen zuständig ist. Ihnen kommt eine aktive Rolle in Sachen nachhaltiger Gesellschaftsform zu. Der Méco sieht sieben große Herausforderungen, denen Gemeinden gegenüberstehen, und fasst die zusammen: 1. die demokratische Gestaltung der Gemeindepolitik dank Bürgerbeteiligung2, 2. regionale und landesplanerische Orientierung der Kommunalpolitik, also Schluss mit der Kirchturmpolitik, 3. Gemeinden müssen aktiv Verantwortung übernehmen, 4. das soziale Miteinander fördern, 5. lebendige und klimaresistente Ortschaften schaffen, 6. kooperative Initiativen und regionale Wirtschaftsformen unterstützen und 7. die jeweilige Gemeinde organisatorisch fit machen.

Illegale Hilfe für „Russia Today“

Die Europäische Union hat auf den russischen Angriffskrieg mit dem größten Sanktionspaket ihrer Geschichte reagiert. Doch der russische Auslandssender „Russia Today“ verbreitet verbotenerweise nach wie vor Moskauer Propaganda in der Europäischen Union. Das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass eine luxemburgische Firma mit einem deutschen Server dabei hilft. Eine Recherche von Correctiv und der deutschen Tageszeitung „taz“. Die Firma GCore soll demnach große Bild- und Videodateien im Internet verteilen. Content Delivery Netzwerke, wie GCore sie anbiete, sind ein wesentlicher Bestandteil der technischen Infrastruktur des Internets. Die Firma bestreitet zwar die Vorwürfe, Behörden ducken sich weg, die Sanktionen werden einfach umgangen. „GCore lädt keine eigenen Inhalte ins Internet und speichert diese auch nicht“, heißt es. Auf die Ursprungsserver, auf denen diese Inhalte gespeichert seien, habe es keinen Einfluss. Zudem könne und würde GCore die Daten, die durch ihr Netzwerk laufen, nicht in Echtzeit überwachen. GCore schiebt die Verantwortung von sich. Die Inhalte, die das Unternehmen weiterleitet, sind laut Correctiv von Russia Today. Seit März 2022 ist dies aber illegal.

Iraner im Hungerstreik

Medienerfahren ist Nader Gavhami. Der Iraner, der seit 1986 in Luxemburg lebt und von Beruf Fotograf ist, hat im vergangenen Jahr das „Comité luxembourgeois pour la Défense des Droits de l’Homme en Iran“ mitgegründet. Die Organisation, deren Vizepräsident er ist, demonstriert hierzulande gegen die Gräueltaten des Regimes. Letzte Woche ist Gavhami in den Hungerstreik getreten. Zusammen mit anderen Aktivisten begann er, vor dem Parlament zu campieren und ein Sit-in zu veranstalten. Außerdem kam es zu einer Demonstration auf der Place Clairfontaine. Während der Aufstand der Menschen in seiner Heimat seit Monaten anhält, fordert das Komitee, dass die luxemburgische Regierung gegen das Regime in Teheran auftritt. Unter anderem verlangt es von ihr, die Forderung des EU-Parlaments vom 19. Januar, die Revolutionsgarden, die ideologische Armee Teherans, auf die schwarze Liste terroristischer Organisationen zu setzen. Diese Forderungen wurde bereits von einigen Mitgliedstaaten wie Deutschland, Frankreich und den Niederlanden angenommen und muss vom Europäischen Rat bestätigt werden. Außenminister Jean Asselborn ist jedoch skeptisch. Die Aktivisten bekamen Unterstützung von Politikern wie Sven Clement (Piraten) und Meris Sehovic (déi Gréng).

Staatsrat hat Einwände

Das neue Agrargesetz ist längst überfällig. Eigentlich hätte es zu Beginn des Jahres in Kraft treten müssen. Doch der Staatsrat hat noch einiges daran auszusetzen gehabt und insgesamt 22 Einwände genannt. In diesen Punkten muss Landwirtschaftsminister Claude Haagen (LSAP) nun nachbessern: unter anderem, weil der vorliegende Gesetzentwurf in einigen Punkten verfassungswidrig ist und gegen europäische Vorgaben verstößt. Die Europäische Union sieht zwar eine Altersobergrenze von Jungbauern von 40 Jahren vor, aber nicht ein Mindestalter von 23 Jahren, wie in dem Entwurf vorgesehen. Ebenso nicht einverstanden ist der Staatsrat mit Artikel 6, der etwa eine Deckelung des Viehbestandes beinhaltet sowie eine Genehmigungspflicht, um die Ammoniak-Emissionen zu senken. Das Gesetz soll noch vor der Sommerpause verabschiedet worden

Zusammengestellt von: Stefan Kunzmann

Fotos: Hervé Montaigu, Julien Garroy, Fabrizio Pizzolante, Alain Rischard (alle Editpress), Leslie Schmit, Ukrainisches Präsidialamt (Fotos pÚblicas)