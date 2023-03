Kurz gefasst

Gerechter werden

Am Weltfrauentag wurde hierzulande wieder protestiert, die Organisatoren der „marche féministe“ (welche in den vergangenen Jahren noch unter dem Label „Fraestreik“ lief) sprechen von 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, welche am 8. März durch die Hauptstadt gezogen sind. Die Forderungen drehten sich, wie in der Vergangenheit auch schon, unter anderem um Familie, Arbeit und Gehälter, sowie Altersarmut bei Frauen.

Tripartiteabkommen unterzeichnet

Nachdem man letzte Woche bei den Verhandlungen über ein neues Tripartiteabkommen nach rund acht Stunden Diskussionen ein neues Maßnahmenpaket geschnürt hatte, welches den Staat bis Ende nächsten Jahres 500 Millionen Euro jährlich kosten wird, wurde dieses letzten Dienstag nun offiziell unterschrieben. Das Finanzministerium hat vergangene Woche erste Berechnungen mit Beispielen vorgelegt, wie die Einwohner von den neuen Maßnahmen profitieren werden. Ein alleinerziehendes Elternteil, welches brutto 50.000 Euro jährlich verdient und ein Kind hat, wird durch den Steuerkredit von 2023 450 Euro mehr auf dem Konto haben. 2024 sind es dann 755 Euro.

Von kurzer Dauer

Schnee ist in Luxemburg mittlerweile im Winter zu einem raren Wetterphänomen geworden. Deshalb verwundert es auch kaum, dass wenn es dann einmal schneit, das Verkehrschaos vorhersehbar ist. Nicht anders war es letzten Mittwoch, als das Land am frühen Morgen mit Schnee überzogen wurde. Im Ösling sind bis zu vierzehn Zentimeter gefallen. Die Beeinträchtigungen im Berufsverkehr waren dementsprechend und rund 80 Unfälle und blockierte Straßen wurden gemeldet. Das „Vergnügen“ mit der weißen Pracht war allerdings von sehr kurzer Dauer, bereits um die Mittagsstunde war vielerorts der Schnee wieder verschwunden.

Hauptpreis für „I Have Electric Dreams“

Das 13. Luxembourg City Film Festival erlebte am vergangenen Samstag seinen Höhepunkt mit der Preisüberreichung im „Kinepolis Kirchberg“. Cinémathèque-Direktor Claude Bertemes hielt zum Auftakt eine Laudatio an den Jury-Präsidenten Asghar Faradi (Mitte, zusammen mit seinen Jury-Kollegen). Regisseur Sander Burger nahm die Preise der Kinder- und Schülerjury für „Totem“ in Empfang. Auch sein iranischer Kollege Houman Seyyedi bekam für „World War III“ zwei Preise, von der Jugendjury und von der FIPRESCI-Jury. „De Humani Corporis Fabrica“ von Verena Paravel und Lucien Castaing-Taylor gewann den Dokumentarfilm-Preis und „The Quiet Girl“ von Colm Bairéad den Publikumspreis. Der Preis für das beste immersive Experiment ging an „All that Remains“ von Craig Quintero und der von „Luxembourg Aid & Development“ an „The Kings of the World“ von Laura Mora Ortega, eine luxemburgische Coproduktion (Iris Film). Die internationale Jury übergab den „Grand Prix – By Orange“ an „I Have Electric Dreams“ von Valentina Maurel. (cs)

Noch nicht

Die EU-Kommission hat die finale Abstimmung über das EU-Gesetz, welches europaweit jede CO 2 -Emissionen für Neuwagen ab 2035 verbieten sollte, verschoben. Die deutsche Regierung hatte zuvor ein Boykott angedroht. Die Kommission will jetzt prüfen, wie nach 2035 synthetische Kraftstoffe in nennenswertem Umfang in neuen Verbrenner-Pkw erlaubt sein könnten. Unterdessen hat eine Petition, welche sich gegen ein Verbot der Verbrennungsmotoren ausspricht, in sehr kurzer Zeit das notwendige Quorum für eine öffentliche Debatte erreicht. Eine radikale Verkehrswende sieht sicherlich anders aus.

Grüne Spitzen

Es ist zwar noch ein bisschen hin, bis zu den Abgeordnetenwahlen, doch „déi gréng“ bringen schon mal ihre regionalen Spitzenduos in Position. Im Wahlbezirk Norden sind es die Abgeordnete Stéphanie Empain und Energieminister Claude Turmes, welche die Liste anführen werden. Im Wahlbezirk Süden wurden Umweltministerin Joëlle Welfring und Parteipräsident Meris Šehović von den Mitgliedern von „déi gréng“ Süden als Spitzen auserkoren. Im Zentrum sind es Sam Tanson und Transportminister François Bausch, die als Spitzen antreten werden. Die restlichen Listenplätze in den beiden Wahlbezirken werden später erst besetzt. Als nationale Spitzenkandidatin soll bekanntlich Justizministerin Sam Tanson auf Stimmenfang gehen.

Gegen Mobbing

Ein neues Gesetz zum Thema Mobbing wurde letzte Woche in der Abgeordnetenkammer verabschiedet. Das Gesetz verbietet unter anderem Mobbing formell und die Arbeitgeber müssen Mobbing konkret unterbinden. Alle Parteien bis auf die CSV und die Adr, die sich enthalten haben, stimmten für das neue Gesetz. Ihre Befürchtung (welche auch das Patronat bereits geäußert hatte): Das Gesetz schafft neue juristische Unklarheiten. Auch die andren Parteien sehen das Gesetz nicht unbedingt als perfekt an, weshalb eine Motion angenommen wurde, die vorsieht, dass in zwei Jahren bilanziert und gegebenenfalls nachgebessert wird.

