Laufen ist sein Leben

Auf den Langstrecken hat Josy Simon bereits unzählige Schuhe verschlissen und auch sein 90. Geburtstag am Samstag wird seinen Tatendrang wohl kaum bremsen.

Im Schnitt mit 6,79 Stundenkilometern hetzte der immer noch ehrgeizige Sportler unter dem Jubel etlicher Zuschauer zur Ziellinie. Zu schnell selbst für geübte Wanderer, aber 6:13:07 Stunden sind nicht gerade eine Weltrekordzeit. Für besonders schnelle Zeiten ist der ING-Marathon auch nicht bekannt. Und für gute Geschichten sind Zahlen zu trocken, langweilig. Doch die Geschichte von Josy Simon belegen sie eindrucksvoll.

Fast einen Stundenkilometer schneller war er bereits 44 Jahre früher unterwegs. Mit einem Schnitt von 7,57 Stundenkilometern gewann Josy Simon 1978 als „Spaziergänger“ Straßburg-Paris. Wenn man beide Zahlen in den Kontext setzt, werden die Leistungen überaus beeindruckend.

Als Läufer ist Josy Simon noch recht frisch: Erst vor zwölf Jahren hat er mit dem Laufsport angefangen weil er in seiner neuen Heimat am Wolfgangsee im österreichischen Salzkammergut keinen Geherverein fand. Die Sportart, die ihn bekannt machte. Wenig später, 2013 meldete sich der Ausdauersportler bereits für einen 100 Kilometerlauf nahe seiner neuen Heimat an und unterbot in 12:17:03 Stunden zu seiner eigenen Überraschung den Weltrekord für 80-Jährige um rund eine halbe Stunde.

Text: Chrëscht Beneké

Fotos: Archives du Ministère des Sports