Leistung mit Spaß

Anstelle der erhofften Olympischen Spiele kam ein Loch. Die talentierte Mittelstreckenläuferin Vera Hoffmann wurde in einer internationalen Trainingsgruppe ihren hohen Erwartungen nicht gerecht. In einer freundschaftlichen Laufgruppe ihres Heimatvereins findet sie nicht nur die Freude am Laufen zurück, sondern auch den überraschenden Weg ins Finale der EM.

Die Faustregel für luxemburgische Leistungssportler ist ins Ausland zu gehen, um unter starker Konkurrenz und mit hochqualifizierten Trainern das Maximum aus sich herauszuholen. Im Hinblick auf die Olympischen Spiele in Tokyo 2021 trainierte Vera Hoffmann ab Ende 2020 unter einem belgischen Trainer. Nach harten Monaten, kleineren Verletzungen und oft enttäuschenden Zeiten, probierte sie im Sommer 2022 noch eine niederländische Trainerin und meint im Rückblick: „Mein Potential war immer schon da. Vorher hat es nicht gepasst, mit dem Trainer funkte es nicht. Das Selbstbewusstsein und der Spaß wurden weniger. Jetzt ist es eine gute Kombination von allem, so dass es einfach funktioniert.“

Dass es „einfach funktioniert“, sie bereits nach wenigen Monaten von Landesrekord zu Landesrekord läuft und eine starke Indoorsaison nicht nur mit einer Europameisterschaft, sondern dort sogar mit der Finalteilnahme krönt, hätte nicht nur sie selbst kaum erwartet. Eine aus der Verlegenheit und seltsam zwangsläufigen Zufällen geborene Lösung erweist sich allen Erwartungen zum Trotz jetzt als goldrichtig. Aber der Reihe nach.

Der Spaß an der eigenen Leistungsverbesserung steht im Vordergrund: „Ich habe genau das gebraucht.“

Nach Monaten mit vielen Enttäuschungen stellt die Mittelstreckenläuferin sogar den Leistungssport an sich infrage und überlegt, wie es nach ihrem Sportstudium in Köln jetzt weitergehen soll. Seit sie sieben Jahre alt ist, dreht sich ihr Leben um die Leichtathletik. Selbst ihr langjähriger Freund Bob Bertemes ist ein sehr starker und begeisterter Mittelstreckenläufer. Doch sie hat den Spaß an ihrem Sport verloren und kehrt zu ihren Anfängen beim Diekircher Celtic zurück.

Dort hat allerdings ihre langjährige Trainerin Maria Paczos aufgehört. Bereits vor anderthalb Jahren hatte Bob Bertemes seinerseits angefangen, sich seine Trainingspläne selber zu schreiben. „Wir führten dann ein für uns ungewohntes, sehr ernsthaftes Gespräch“, erzählt der 29-Jährige lachend, wie er damals auch die befreundeten Brüder Weicherding wieder für ein gemeinsames, ambitionierteres Trainingsprogramm gewinnen konnte – und ihnen nun ebenfalls die Pläne schreibt.

Text: Chrëscht Beneké

Fotos: Chrëscht Beneké, Luis Mangorrinha (Editpress)