Macron, der Top-Favorit

Am kommenden Sonntag wird in Frankreich gewählt. Emmanuel Macron scheint für die Stichwahl am 24. April als Kandidat unumgänglich. Die Frage ist, wer dann sein Kontrahent sein wird.

Abwarten und Tee trinken… Diese Devise spielt im französischen Wahlkampf eine nicht unwesentliche Rolle. Vor allem der scheidende Präsident Emmanuel Macron hatte sich nämlich Zeit gelassen, bevor er am 3. März angekündigte, dass er sich zur Wieder-Wahl stellen wird. Damit reiht sich der „République en marche“-Mann zwar in eine Reihe von anderen französischen Amtsträgern ein, die relativ spät in den Wahlkampf eingestiegen sind, doch Macrons Motivationsgrund, sich möglichst lange zurückzuhalten, dürfte ein sehr simpler gewesen sein: Der 44-Jährige wurde (und wird) von allen Meinungsforschungsinstituten als Wahlfavorit auf seine eigene Nachfolge geführt, und er ließ sich gerade deshalb nicht früh auf politische Scharmützel (in den Medien) ein.

Letzte Woche lag er mit einer Wahlabsicht von 29 Prozent (im Durchschnitt aller Meinungsforschungsinstitute) ganz vorne in den Umfragen. Für die Stichwahl lag die ermittelte Zustimmung für Macron zwischen 55 und 65 Prozent und dies ganz unabhängig vom Gegner. Der Mann von „En marche“ ließ wohl auch deshalb den Wahlkampf sehr bewusst vor sich hinplätschern (für größeres Aufsehen sorgte er lediglich mit einer virtuellen Kampagne im Videospiel „Minecraft“) ohne sich groß einzumischen (TV-Duelle verweigerte er zum Beispiel ganz bewusst und handelte sich von seinen Kontrahenten den Vorwurf ein, er würde flüchten), schließlich scheint kein Weg an ihm vorbeizuführen. Dass es für Macron dermaßen nach Plan laufen würde, hätte während des abgelaufenen „Quinquennats“ wohl kaum einer für möglich gehalten, schließlich war die Amtszeit von einigen Krisen gebeutelt. Auf politischer Ebene mit der Affäre Alexandre Benalla (der Sicherheitsberater von Macron hatte bei einer Demonstration am 1. Mai 2018 ohne Sinn und Verstand auf einen Demonstranten eingeschlagen) oder rezent mit der Affäre um die Beraterklitsche McKinsey, auf sozialer mit dem „Mouvement des Gilets jaunes“ (was Macron endgültig den Stempel als „Präsident der Reichen“ einbrachte), der gescheiterten Rentenreform und auf gesundheitlicher Ebene (Stichwort: Pandemie).

Doch auch wenn die Bilanz von Macrons erster Amtszeit eher gemischt ausfällt (einige Wahlversprechen von 2017 wurden nicht umgesetzt), so ist er derjenige, der, aufgrund seiner Omnipräsenz in der Ukraine-Krise, diesen Wahlkampf ohne allzu großen Anstrengungen bestimmt. Macrons aktuelle Wahlversprechen sind entsprechend unspektakulär und drehen sich beispielweise um Wirtschaftsliberalismus, unternehmerische Wettbewerbsfähigkeit, individuelle Emanzipation und Kampf gegen Ungleichheiten.

Die spannendste Frage vor dem ersten Urnengang bleibt also die, wer es neben Macron – alles andere wäre eine faustdicke Überraschung und käme einem politischen Erdbeben in Frankreich gleich – in die Stichwahl am 24. April schaffen wird. Elf Kandidaten stellen sich neben Macron am Sonntag dem Wähler: Nathalie Arthaud von „Lutte ouvrière“, Nicolas Dupont-Aignan von „Debout la France“, Anne Hidalgo vom „Parti socialiste“, Yannick Jadot von den Grünen, Jean Lasalle von „Résistons“, Marine Le Pen vom „Rassemblement national“, Jean-Luc Mélenchon von „La France insoumise“, Valérie Pécresse von „Les Républicains“, Philippe Poutou vom „Nouveau Parti anticapitaliste“, Fabien Roussel vom „Parti communiste français“ und Eric Zemmour von „Reconquête“.

Die sozialistische Kandidatin Anne Hidalgo hat eine Kampagne geführt, die nie richtig Fahrt aufgenommen hat.

Geht man von der letzten Woche veröffentlichten Umfrage von „Opinionway – Kéa Partners“ aus, könnte es Ende April, wie 2017 schon, wieder zu einem Duell Macron/Le Pen (die RN-Kandidatin wurde letzte Woche mit einer Wahlabsicht von 20 Prozent als Zweite geführt) kommen. Die rechtsextreme Le Pen hat diesmal im Wahlkampf seichtere Töne angeschlagen und sich ganz bewusst staatsmännischer inszeniert als bisher (weshalb auch die Partei 2018 von „Front national“ in „Rassemblement national“ umbenannt wurde). Dass Anfang März in einem 1,2 Millionen Mal auf Hochglanzpapier gedruckten achtseitigen Wahlkampf-Pamphlet mit dem Titel „La France qu‘on M“ ein Foto von ihr und dem russischen Despoten Wladimir Putin abgedruckt war, spielte ihr sicherlich nicht in die Wahlkampf-Karten und dürfte nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges für gehöriges Zähneknirschen in ihrem Wahlkampfteam gesorgt haben. Der „Rassemblement national“ ließ die Broschüre prompt einstampfen, anscheinend aufgrund – wer es glaubt, wird selig – eines Orthografie-Fehlers…

Der zweite rechtsextreme Kandidat Eric Zemmour hat weniger Berührungsängste, wenn es um Wladimir Putin geht. Zemmour hatte den russischen Präsidenten einige Male als großen Staatsmann gelobt und mehrfach behauptet, dass er nicht daran glauben würde, dass die Russen tatsächlich die Ukraine angreifen würden. Nach dem Beginn des Krieges sieht Zemmour alleine den Fehler beim Westen und der Nato. Der Rechtsextreme, der Mitte Februar in den Umfragen noch mit Le Pen auf Augenhöhe war und damit eventuell sogar als Kandidat für die Stichwahl gegolten hätte, sieht in den letzten Wochen die elektoralen Felle langsam davon schwimmen. Mittlerweile geben noch 10 Prozent der Wähler an, im ersten Urnengang für den Polemiker stimmen zu wollen. Auch deshalb hat Zemmour in den vergangenen Wochen noch einmal verstärkt rechtsextreme Äußerungen getätigt. Unter anderem hat er angekündigt, dass in dem Fall, wo er Präsident werden würde, ein „Ministère de la Remigration“ geschaffen würde, mit dem Ziel, alle „Illegalen“, „Straftäter“, „Kriminelle“ und „alle Menschen, die wir nicht mehr wollen“ aus Frankreich auszuweisen. Dass dieses rechtsextreme Gedankengut nicht bei genügend Wählern auf fruchtbaren Boden fällt, ist aus demokratischer Sicht zu hoffen, auch wenn ein eventueller Einzug von Marine Le Pen in die Stichwahl schon eine Bankrott-Erklärung der moderateren Kräfte in der Parteienlandschaft gleichkommt.

Allen voran der vom „Parti socialiste“. Der „PS“, der zwischen 2012 und 2017 mit François Hollande noch den Präsidenten gestellt hat, könnte nämlich einen heftigen Schiffsbruch erleiden. Die sozialistische Kandidatin und Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo hat eine Kampagne geführt, die nie richtig Fahrt aufgenommen hat. In den Umfragewerten dümpelt sie seit Dezember 2021 unter vier Prozent Wahlabsicht, diese hat in den letzten Wochen noch einmal abgenommen und liegt nur noch bei zwei Prozent. Es sieht alles danach aus, dass am Sonntag die Sozialisten nach zwei verlorenen Präsidentenwahlen (2017 erreichte der PS-Kandidat Benôit Hamon im ersten Wahlgang 6,36 Prozent und wurde Fünfter) ihre Wunden lecken und vor allem ihre Partei grundlegend neu aufbauen müssen.

Besonders schmerzhaft aus finanzieller Sicht: Sollte Hidalgo die Fünf-Prozent-Hürde nicht schaffen, würde der „PS“ die vorgesehenen finanzielle staatliche Entschädigung für den Wahlkampf nicht erhalten. Ein richtiges Desaster für die französischen Sozialisten und einmal mehr ein Beweis, dass ein auf Gemeinde-Niveau geschätzter Politiker nicht automatisch auch auf nationaler Ebene ein Erfolgsgarant ist…

Im grünen Lager rund um den Präsidentschaftskandidaten Jadot dürfte ebenfalls Ernüchterung herrschen. Jadot wird aktuell mit einer Wahlabsicht von fünf Prozent gelistet und könnte demnach ebenfalls noch unter die Fünf-Prozent-Hürde fallen. Ihm wird vor allem unterstellt eine zu brave Wahlkampagne geführt zu haben und er dadurch für die Wähler quasi unsichtbar ist.

Für eine Überraschung (es wäre allerdings eine riesige) könnte indessen Jean-Luc Mélenchon sorgen. Der Kandidat von „La France insoumise“ könnte nämlich aufgrund einer Wählermigration im linken Lager mittels „vote utile“ – sprich die Wähler von linken Parteien (egal ob PS, Grüne oder andere), die nicht daran glauben, dass ihr Kandidat auch nur eine minimale Chance auf die Stichwahl hat, entscheiden sich Mélenchon – unter Umständen in die Nähe von Marine Le Pen kommen. Die Wahlabsicht hat auf jeden Fall in den letzten Wochen ständig zugenommen (lag letzte Woche bei 15 Prozent) und im Lager der „France insoumise“ glaubt man fest daran, den Sprung in die Stichwahl schaffen zu können.

Die Hoffnung, dies zu schaffen, hat bei Valérie Pécresse, der Kandidatin von „Les Républicains“, allerdings wohl eher ab-, als zugenommen. Mitte Dezember überflügelten ihre Zustimmungswerte noch die von Le Pen, sind seit dem aber auf Sinkflug (nur noch 11 Prozent). Vor allem bei Wähler aus dem rechten Lager selbst hat Péceresse ihren Kredit verspielt und viele sehen in ihr aufgrund ihrer Kampagne keine Alternative. In der Tat hat die 54-Jährige in ihrer Form und bei Kundgebungen (ihr Meeting am 13. Februar im Pariser Zénith gilt als Desaster) teilweise eine unglückliche Figur abgegeben. Erschwerend hinzu kommt die Tatsache, dass politische Schwergewichte aus dem rechten Lager sich mittlerweile entweder Emmanuel Macron angeschlossen haben (wie etwa Eric Woerth oder Jean-Pierre Raffarin) oder sich nicht klar zu der Kandidatin bekennen (wie der ehemalige Nicolas Sarkozy, der sich wortkarg zeigt und von dem die „Républicains“ hoffen, dass er sich nicht auch noch im letzten Moment hinter Macron stellt).

Alles in allem läuft es demnach wahrscheinlich auf das Duell Macron/Le Pen am 24. April heraus. Bleibt abzuwarten, wie der französische Wähler sich entscheiden wird. 2017 hatte Macron im zweiten Wahlgang 66,10 Prozent der Stimmen erhalten und hatte damals vom Straucheln der Volksparteien profitiert…

Fotos: Philippe Reuter, European Parliament, Thomas Bresson (Wikicommons), kremlin.ru