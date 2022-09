Mehr als ein Oldtimertreffen

Das „History Vehicles“-Festival der Kiwanis am 3. und 4. September in Lasauvage ist nicht nur ein Treffen für Fans alter Autos, sondern ein Fest mit Musik und Attraktionen für die ganze Familie. Mehr über die historischen Fahrzeuge und ihre Fans lesen Sie in der neuen revue.

Text: Stefan Kunzmann

Fotos: Claude Lenert (Editpress), Kiwanis Club Esch/Alzette