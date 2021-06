Mehr als ein Smalltalk-Thema

Das Wetter sorgt oft für Gesprächsstoff und wenn es zu extremen Wetterphänomenen kommt, wird es regelrecht in die Aktualität katapultiert. Dabei sind diese extremen Phänomene nicht unbedingt Indikatoren für einen Trend.

In der Nacht vom 31. Mai zum 1. Juni 2018 ging alles relativ schnell. Der Osten des Landes und vor allem das Müllerthal, Waldbillig und Consdorf wurden von Gewitter und sintflutartigen Regenfällen heimgesucht. Der Schaden war enorm, und die Regierung sah sich damals sogar genötigt, die nationale Krisenzelle zu aktivieren. Die Aufräumarbeiten dauerten Monate. Alle Waldwege, Wasserläufe, Straßen und Brücken zu reparieren, dauerte fast ein Jahr. Die Reparaturarbeiten im Raum Petingen und Bascharage zogen sich ebenfalls über einen längeren Zeitraum hin. Dies, nachdem am späten Nachmittag des 9. Augusts 2019 ein Tornado mit Windgeschwindigkeiten bis zu 241 Kilometern pro Stunde über die Südgemeinde gefegt war und für unzählige abgedeckte Dächer und Schäden in Millionenhöhe gesorgt hatte. Etwas weniger dramatische Folgen hatte der Starkregen, der am vorvergangenen Freitagnachmittag im Süden des Landes herunterging. Dennoch sorgte die heftigen Regenfälle für zahlreiche überschwemmte Keller und erheblichen Schaden, nicht nur in Differdingen, auch wenn es die Südgemeinde besonders hart getroffen hatte, nachdem dort binnen knapp zwei Stunden mehr als 48 Liter pro Quadratmeter gefallen waren.

Regelrechte Sturzfluten sind in den letzten Jahren häufiger aufgetreten.

Diese drei Ereignisse könnten durchaus als Beispiel dafür herhalten, dass das Wetter sich im Zuge des weltweiten Klimawandels auch in Westeuropa verändert. Es wird aber noch immer kontrovers diskutiert, wie und ob der Klimawandel das Auftreten von extremen Wetterphänomenen verstärkt. Es gibt Studien, die beteuern, dass Stürme, Dürren und Überflutungen sich seit den 1990ern verdoppelt hätten. Doch es ist Vorsicht geboten, wenn es darum geht eindeutige oder voreilige Schlüsse zu ziehen. Luca Mathias, Meteorologe beim staatlichen Wetterdienst MeteoLux erklärt: „Diese Frage ist momentan noch nicht so leicht zu beantworten. Überschwemmte Keller durch ein Gewitter gibt es nahezu jeden Sommer irgendwo im Land. Jedoch sind regelrechte Sturzfluten in den letzten Jahren häufiger aufgetreten (vor allem 2016 und 2018). Die Gründe dafür sind wahrscheinlich vielfältig, das heißt, sie sind sowohl meteorologischer als auch hydrologischer Natur.“ Es handle sich somit um ein interdisziplinäres und dadurch hochkomplexes Phänomen, weiß der Meteorologe und ergänzt: „Die Niederschlagsdaten der Bodenmessstationen in Luxemburg zeigen derzeit noch keinen eindeutigen beziehungsweise statistisch signifikanten Trend, was Starkregen betrifft. Jedoch erfassen die Bodenstationen nicht jedes Starkregenereignis. Deswegen wird aktuell versucht, mit räumlich und zeitlich hoch aufgelösten Niederschlagsradardaten der letzten 20 Jahre eine bessere Übersicht dieser Ereignisse zu bekommen, um somit verlässlichere Aussagen über die Statistik solcher Ereignisse machen zu können. Mit den Daten der nächsten zehn Jahre wird man dann erkennen können, ob ein klimawandelbedingter Trend vorliegt oder nicht. Zumindest geht man aufgrund der Klimaprojektionen davon aus, dass es zu einer Veränderung der Niederschlagsverteilung kommen wird.“ Es sei durchaus möglich, dass die Starkregenereignisse nicht zunehmen, sondern die Niederschlagsspitzen generell etwas höher ausfallen würden, sagt Luca Mathias.

So oder so, die Gefahr von Überschwemmungen besteht und die Politik ist sich dessen bewusst. Anfang Mai wurde eine neue „Starkregengefahren- und Risikokarte“ von der Wasserwirtschaftsverwaltung vorgestellt, welche den Gemeinden vor allem helfen soll, schon im Vorfeld potenzielle Gefahren und Risiken zu erkennen und die dramatischen Auswirkungen zu minimieren. Eine Starkregenrisikomanagementstrategie soll noch im Juni von der Wasserwirtschaftsverwaltung veröffentlicht werden.

So groß der mediale Hype bei Starkregen samt Überschwemmungen und materiellem Schaden auch sein mag, diese Ereignisse können nicht darüber hinwegtäuschen, dass es in Luxemburg seit Jahren ein Niederschlagsmanko und einen damit einhergehenden niedrigen Grundwasserspiegel gibt. 2020 bildete keine Ausnahme. „Das letzte Jahr wurde mit einem markanten Niederschlagsdefizit ab-

geschlossen und zumindest am Flughafen Luxemburg-Findel war es das siebte Jahr in Folge mit einem Niederschlagsdefizit“, weiß der Meteorologe. Und auch der Frühling dieses Jahres mit den Monaten März, April und Mai sei vielerorts erneut leicht zu trocken im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt gewesen. Die Sonne war deshalb überdurchschnittlich (ein Plus von rund zehn Prozent) viel zu sehen, vor allem der März und April waren sehr sonnig. Der Mai lag unter dem Durchschnitt.

Was den Rest dieses Jahres betrifft, geht Luca Mathias davon aus, dass anhand der saisonalen Wettermodelle dieser Sommer möglicherweise leicht wärmer im Vergleich zum klimatologischen Durchschnitt wird. Doch der Meteorologe warnt vor: „Solche Modelle können keine Aussage über die tägliche oder wöchentliche Variabilität des Wetters tätigen.“ Für diese gibt es schließlich die „normale“ Wettervorhersage. Bei dieser sei es so, dass die Vorhersagegüte bis zum dritten Vorhersagetag in der Regel gut bis sehr gut sei. „Vom dritten bis zum siebten Vorhersagetag nimmt die Güte von Tag zu Tag ab, aber sie hängt von der Struktur und Stabilität der Großwetterlage ab, das heißt, dass manchmal eine Wettervorhersage über einen Zeitraum von sieben Tagen schon recht zufriedenstellend und zutreffend sein kann. Es kann aber auch durchaus vorkommen, dass man bereits für den dritten Vorhersagetag mit großen Unsicherheiten zu kämpfen hat und sich diese Unsicherheit dann auch auf die Folgetage auswirkt.“ Weiter als diese sieben Tage vorauszusagen ergibt wenig Sinn, weil man nur noch grobe Tendenzen ausmachen kann.

Wenn Sie sich jetzt wundern, wie die Vorhersagen überhaupt zustande kommen, so kann Luca Mathias helfen: „Zunächst muss man den Unterschied zwischen automatisierten und manuell erstellten Wetterberichten machen. Beispielsweise werden die Vorhersagen in den Wetter-Apps generell automatisiert erstellt, das heißt, die Rohdaten vom Wettermodell werden ohne jegliche menschliche Expertise direkt in die App eingespeist (je nach App erfolgt ein statistisches Postprocessing der Rohdaten). Dabei wird den Benutzern auch oft eine sehr präzise Ortsvorhersage für die nächsten sieben oder zehn Tage vorgegaukelt, welche Wettermodelle mit einer Maschenweite von zehn bis 30 Kilometern (die in Apps oft benutzt werden) gar nicht bieten können. Nur höher aufgelöste Wettermodelle mit einer Maschenweite von einem bis vier Kilometer und einem Vorhersagezeitraum von zwei Tagen sind für eine punktuelle Ortsvorhersage zu gebrauchen.“

Bei manuell erstellten Wetterberichten, wie etwa der Wetterbericht von MeteoLux, werden Daten mehrerer Wettermodelle analysiert und interpretiert, um eine möglichst genaue Vorhersage zu stellen. „Dabei kann der Meteorologe auch auf lokale Gegebenheiten und Unsicherheiten achten und die gegebenenfalls in seinen Bericht integrieren, beziehungsweise die Rohdaten der Modelle anpassen. Dies ist natürlich mit mehr Aufwand verbunden, hat aber den Vorteil, dass der Benutzer mehr Details erfährt als in seiner App. Allerdings ist diese manuelle Vorhersage zeitlich nicht so hoch aufgelöst wie die automatisierte Vorhersage“, umschreibt der Meteorologe die Vorgehensweise. Dabei sei die Vorhersage von Gewittern und Nebel/Hochnebel selbst mit dem Fortschritt der hoch aufgelösten Wettermodelle schwierig. Bei diesen Phänomenen seien die Erfahrung und das Wissen eines operationellen Meteorologen unabdingbar. Für den Freitag, 4. Juni, hatte MeteoLux übrigens eine Unwetterwarnung herausgegeben.

Fotos: Editpress-Atchiv, Julien Garroy, Tania Feller (beide Editpress)