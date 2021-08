Mit Blick aufs Meer

Die siebte Ausgabe der Triennale Beaufort vereint erstmals alle Küstenstädte von De Panne bis Knokke und lässt sogar den Meeresgrund Teil des öffentlichen Raums werden. Vor allem aber setzt sich das Kunstfestival mit wichtigen ökologischen Fragen auseinander.

Starkregen und Sturzfluten. Waldsterben und ausgetrocknete Seenlandschaften. Zeckenplagen und Missernten. Der Klimawandel ist längst spürbar und wird, falls nichts geschieht, die Welt tiefgreifend verändern. Nicht unbedingt in positiver Hinsicht. Wir müssen unser Verhältnis zur Natur schnellstmöglich überdenken, und genau dazu lädt „Beaufort 21“ ein. Schließlich sind Küstengebiete am ärgsten von den Folgen der Erderwärmung bedroht. Der Meeresspiegelanstieg beschleunigt sich zwar noch nicht bedrohlich, aber konstant. Sturmfluten und Überschwemmungen, wie vor kurzem in Luxemburg und den Nachbarländern, werden wahrscheinlich häufiger, und obwohl die belgische Nordsee weniger betroffen ist als die Perlenkette der ostfriesischen Inseln oder die deutsche Ferieninsel Sylt, ist sich Kuratorin Heidi Ballet des immer größer werdenden Problems des Treibhauseffekts durchaus bewusst. Daher steht in diesem Jahr nicht die Frage, wie der Mensch die Küste verändert hat, im Mittelpunkt des Kunstfestivals, sondern diejenige, wie das Meer in Zukunft die Geschichte der Menschen bestimmen wird.

Zwischen dem 3. und 8. Jahrhundert heißt es zwei Mal täglich „Land unter“ in Flandern – abgeleitet ist der Name vom germanischen „flaumaz“, was Überflutung bedeutet. Ostende steht für „östliches Ende“ und erinnert daran, dass die Halbinsel Testerep während eines Orkans im 14. Jahrhundert teilweise von der Nordsee verschlungen worden ist. Unzählige Schiffe sind bei Unwetter (oder Seeschlachten) untergegangen. Deren Überreste liegen heute noch auf dem Grund, sind seit einigen Jahren als Kulturerbe anerkannt – und gleichzeitig eine Bedrohung für das Ökosystem. So hat Sammy Baloji dem „Paardenmarkt“, einer Munitionsmüllhalde aus dem Ersten Weltkrieg, die noch nicht geborgen ist, Skulpturen gewidmet, die Belgiens unrühmliche Rolle im Kongo anprangern. Die Formen von „… and to those North Sea waves whispering sunken stories“ stammen von wissenschaftlichen Zeichnungen von Mineralien, die zur Kartierung des Abbaus im Kongo angefertigt wurden, und beziehen sich auf den „Wardian Case“, eine Glasvitrine, die einst dem Seetransport exotischer Pflanzen diente. Deren Massenexport schuf neue Ökonomien, manipulierte natürliche Prozesse und trägt heute Mitschuld an der Klimakrise und verschiedenen Ungleichheiten auf dem Weltmarkt.

Mit den Folgen von Kolonialismus und der Tatsache, dass dieser meist einseitig und verherrlichend dargestellt wird, setzt sich auch das Film- und Kunstkollektiv Monokino aus Ostende auseinander, indem es die von oben auf die Menschen herabschauenden Standbilder der Stadt hinterfragt. Begleitet wird der Blickwechsel „Cracks & Crumbles“, das kräftig an Betonfundamenten rüttelt, von Gesprächen mit Filme- sowie Meinungsmachern und Schriftstellern aus verschiedenen Gesellschaftsschichten, die die Idee einer unverrückbaren Vergangenheit bezweifeln.

Ebenfalls in Ostende zu sehen ist Rosa Barbas „Pillage of the Sea“. Ein Steinmännchen, das an einen imaginären Damm aus Sandsäcken denken lässt. Jeder Stein symbolisiert eine Weltstadt, die den Folgen des Klimawandels ausgeliefert ist: Bangkok, Buenos Aires, Miami… Die Position jeder Stadt im Turm spiegelt deren tatsächliche Höhenlage wider und zeigt ihr Verhältnis zum Meeressspiegel. Amsterdam liegt beispielsweise bereits zwei Meter unter dem momentanen Pegel, und eigentlich müssten die Niederländer längst in Panik sein. Sind sie indes nicht, weil sie der See seit Jahrhunderten Land abtrotzen und größtes Vertrauen in ihren Hochwasserschutz haben. Geowissenschaftler sind sich hingegen nicht mehr so sicher, dass breitere und erhöhte Deiche die Lösung sind.

Dass jedes Kunstwerk des Festivals einen ökologischen oder politischen Hintergrund hat, wird den meisten Urlaubern und Besuchern ziemlich schnuppe sein. Zumal etliche Installationen einfach nur tolle Fotomotive sind. So hat Raphaela Vogel zwei Giraffen auf gewöhnliche Kühlschränke gestellt. Nicolás Lamas stellt aus spiegelndem Material eine neue Europakarte zusammen. Maarten Vanden Eynde kritisiert mit „Pinpointing Progress“ den modernen Fortschritt, indem er die misshandelten alten Tiere des Märchens „Die Bremer Stadtmusikanten“ durch einen Bus, einen Lieferwagen, ein Moped, ein Fahrrad, Transistorgeräte und einen Telefonapparat ersetzt. Maen Florin hat im Wald gegenüber dem Park Leopold II in De Haan die weiße Skulptur eines Jungen mit hochgezogenen Knien und Eselsohren zurückgelassen.

Sitzt „Benjamin“ etwa eine Strafe aus? Oder verkörpert er das Anderssein? Handelt es sich um eine Märchenfigur? Fragen über Fragen, doch man muss nicht unbedingt auf alle passende Antworten finden. Was mich an dem Festival zeitgenössischer Kunst am meisten beeindruckt, ist einerseits die Tatsache, dass es sich nicht vordergründig an Kulturliebhaber richtet, sondern an alle. Zweitens haben die bereits stattgefundenen sechs Ausgaben einen permanenten Skulpturenpark geboren, der 30 Werke zählt und sich über die gesamte Küstenlinie erstreckt. Drittens wertet die Triennale das Image des beliebten Urlaubsziel mächtig auf. Viertens lernt man eine Palette von Künstlern kennen, die vielschichtiger nicht sein könnte.

Müsste ich eines der neuen Werke hervorheben, würde meine Wahl auf „Cast Away“ fallen. Wegen der Idee, die hinter dem Projekt steckt: die Erforschung der Operation Dynamo. Nach einem Angriff der deutschen Armee im Mai 1940 sollen alle alliierten Truppen aus Dünkirchen evakuiert werden. Regisseur Christopher Nolan hat dieser bis dahin größten militärischen Rettungsaktion der Weltgeschichte 2017 mit dem grandiosen Kriegsdrama „Dunkirk“ ein filmisches Denkmal gesetzt. Für „Beaufort 21“ bittet der US-Amerikaner Michael Rakowitz die belgische Bevölkerung um die Spende eines Gegenstands, der mit einer Kriegsgeschichte zu tun hat, und knüpft gleichzeitig an seine Arbeit auf der anderen Seite des Ärmelkanals an, wo er Besitztümer eines Irak-Veteranen in das Projekt „Creatice Coast“ hat einfließen lassen.

In De Panne, am Strand gegenüber dem Hotel Escale, sind nun eine Uhr und andere Objekte Teil einer neuen Gedenkstätte. Dass das Kunstwerk irgendwann der Nordsee gehören wird, ist eine bewusste Anspielung auf das jüdische Ritual Taschlich, bei dem sich Gläubige möglichst kurz vor Sonnenuntergang an einen Fluss, eine Quelle, das Meer oder ein anderes Gewässer begeben, ihre Kleider ausschütteln und die Krümel, die in ihre Taschen geraten sind, ins Wasser werfen. Dabei wird drei Mal ein Gebet gesprochen: „Du wirst in die Tiefen des Meeres all ihre Sünden werfen….“ Dieser symbolische Akt soll zur Buße anregen. Michael Rakowitz schafft derweil neue Wege der Erinnerung. Und auf diesen Wegen möchte man den Künstler gerne begleiten.

Bis zum 7. November

an der belgischen Küste,

www.beaufort21.be

Fotos: Beaufort/Westtoer