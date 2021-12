Mobile (R)evolution

Im Web surfen, Emails schreiben, fotografieren, daddeln und telefonieren: Smartphones sind aus dem Alltag kaum mehr wegzudenken. Das Museum für Kommunikation in Frankfurt widmet dem Alleskönner eine virtuelle Ausstellung.

Vor 25 Jahren kam ein Gerät auf den Markt, das die Art zu kommunizieren für immer verändern sollte. Der Nokia 9000 Communicator. Mit aufklappbarer Tastatur sah das Ding aus wie ein kleiner Computer für die Hosentasche. Was er auch war – immerhin konnte man mit diesem zum allerersten Mal kabellos ins Internet.

Grund genug für das Museum der Kommunikation in Frankfurt, das zur Museumsstiftung Post und Telekommunikation gehört, eine virtuelle Ausstellung auf die Beine zu stellen, die Interessierte mitnimmt auf eine Reise durch die Zeit der mobilen Geräte. „Den Marktstart des Nokia 9000 Communicators im Jahr 1996 und damit die Geburtsstunde der multifunktionalen internetfähigen Handys, also Smartphones, nahmen wir zum Anlass, die Ausstellung zu starten. Hinzu kam, dass wir einen Teil unserer umfangreichen Sammlung der Öffentlichkeit präsentieren wollten.“ Das sagt Joel Fischer, Kurator der Ausstellung, die ausschließlich online zu bestaunen ist.

Zu sehen sind unter anderem Geräte, die die Geschichte des Smartphones prägten, aber auch ganze Gerätereihen von privaten Nutzern.

Der digitale „Expotizer“ umfasst mehrere Teile: Smart Storys, Smartphonegeschichte, Digitaler Alltag sowie der Aufruf „Smartphone.25 – Erzähl mal!“ Zu sehen sind auf der Seite des Museums unter anderem Geräte, die die Geschichte des Smartphones prägten, aber auch ganze Gerätereihen von privaten Nutzern, die dem Sammlungsaufruf des Museums gefolgt sind. „Die hauseigene Sammlung besteht aus circa 1.500 Geräten, die wir durch eine Auswahl der insgesamt 109 Einsendungen erweitern konnten“, erklärt Joel Fischer.

Darunter befinden sich 13 geschlossene Handy- und Smartphonereihen, die sämtliche Geräte umfassen, die ein Nutzer im Lauf seines Leben verwendet hat. Drei davon sind bereits in dem Bereich „Smart Storys“ veröffentlicht. Vier weitere werden im kommenden Jahr noch folgen. Außerdem wurden elf Einzelstücke in die Sammlung aufgenommen, die eine besonders spannende Nutzungsgeschichte haben. Zum Beispiel die Geschichte von einem Samsung Galaxy Note, das von einer älteren Frau benutzt wurde, die taubstumm ist. Ohne das Gerät könnte sie nur eingeschränkt mit anderen kommunizieren. Vor kurzem hat sich ein Handy-Sammler gemeldet, er will dem Museum noch seine gesamte Sammlung – 1.500 Geräte – übergeben, wodurch Lücken in der Sammlung geschlossen werden können.

Die hauseigene Sammlung besteht aus circa 1.500 Geräten, die wir durch eine Auswahl der insgesamt 109 Einsendungen erweitern konnten. Joel Fischer

Aber zurück zum 25-jährigen Jubiläum. Der Bereich Smartphonegeschichte nimmt Besucher mit auf eine Zeitreise. Von Sonys Magic Link Pic-1000 über das Ericsson R 380 und das Blackberry 7230 bis zum ersten iPhone – mit kleinen Texten und den dazugehörigen Bildern erfährt der digitale Besucher mehr über die Entwicklung der Geräte im Laufe der Zeit und deren jeweilige technische Möglichkeiten.

Doch es geht insgesamt um noch mehr: „Die Ausstellung soll auch dazu anregen, sich Gedanken zu machen über die Bedeutung des Smartphones im Alltag“, so Joel Fischer. Um so viele Objekte und Informationen wie nur möglich zu sammeln, ist es als partizipatives Projekt angelegt. Mit dem Ausstellungsteil „Überall und digital“ können Nutzer dem Museum Screenshots zusenden, die in die Sammlung aufgenommen werden sollen. „Dort gibt es auch eine Aktivität, die „Smartivity“, wo Nutzer dazu aufgerufen werden, das Smartphone für 24 Stunden auszuschalten, um das persönliche Verhältnis zu dem Gerät zu überprüfen“, so Joel Fischer weiter. Denn nicht zuletzt der kritische Umgang mit den mobilen Alleskönnern solle durch die Ausstellung vermittelt werden.

Bis Ende 2021 läuft der Sammlungsaufruf des Museums für Kommunikation in Frankfurt noch, auch Geschichten und Geräte aus Luxemburg sind in der Sammlung willkommen. Dazu reicht es, das Online-Formular auf der Seite smartphone25.museumsstiftung.de/sammlungsaufruf auszufüllen und die Geräte nach Absprache mit dem Museum einschicken.

Text: Cheryl Cadamuro // Fotos: Bildfolio, Museum für Kommunikation (Bert Bostelmann)