Mord ist ihr Hobby

Auf Netflix sprießen „True Crime“-Dokus wie rheinland-pfälzischer Spargel im Frühling und es scheint fast so, dass Zuschauer massiv danach lechzen. Die Qualität der Formate ist dabei eher schwankend.

Die „fünf S“ seien der Schlüssel, um eine erfolgreiche Zeitung zu machen, behauptete einer meiner Uniprofessoren mit einer fast störrischen Vehemenz. Der gute Mann meinte damit, dass jedes Druckerzeugnis mit „sang, sexe, sport, service et santé“ zugekleistert sein müsste, und nur inhaltlich derart gestaltete Revolverblätter hätten das Potenzial, die breite Masse zu erreichen. Ob das nun endgültig stimmt, sollen alle (selbsternannten) Medienexperten unter sich ausmachen, doch eines ist eindeutig, zumindest, wenn man auf Netflix rumzappt: der Faktor „Blut“ (gemeint ist Mord und Totschlag) scheint im Streaming hervorragend zu funktionieren. Fernab vom mittlerweile recht bieder wirkenden ZDF-Klassiker „Aktenzeichen XY… ungelöst“ arbeitet sich der True-Crime-Boom spätestens seit „Making a Murderer“ (2015) an allen erdenklichen Abscheulichkeiten der kriminellen Menschheit ab und sorgt bisweilen für einen richtigen Gruselfaktor. Der Hype wirft dabei neben dem Weizen, also ein paar gut aufgemachte, spannend erzählte und halbwegs seriöse Dokumentationen, auch jede Menge Spreu ab, die aufgrund des True-Crime-Hochs schnell und lieblos zusammengezimmerten Formate. Der Publikumserfolg stellt sich trotzdem mit der Verlässlichkeit eines Pawlowschen Hundes ein.

Dabei fällt vor allem eines auf: Die Serien und Filme setzten immer öfter auf eine ähnliche Strategie, mit fast immer den gleichen Schock- und Enthüllungseffekten, kreativer Stillstand und Innovationsblockade mit inbegriffen. Brutale Tötungsdelikte und Serienmörder stehen besonders hoch im Kurs, …

