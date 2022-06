Musicals unter freiem Himmel

Es ist schon eine lange Tradition in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Theaterbühnen im Sommer ins Freie zu verlegen. Dies gilt auch für Musicals. Revue stellt die Highlights der Open-Air-Saison vor.

Die Freiluftbühnen können auf eine über hundertjährige Geschichte zurückblicken. Bereits in den 1920er Jahren wurde in Deutschland unter freiem Himmel Theater gespielt. Eines der ältesten Beispiele ist die Waldbühne in Sohland an der Spree, die 1920 eröffnet wurde und dem Amateurtheater vorbehalten bleibt. Die meisten Freilichtstätten eröffneten jedoch in den 1950er Jahren. Anfangs wurden Theaterstücke, Opern und Operetten gespielt oder es traten bekannte Orchester, Sänger und Sängerinnen aut. Seit „Cats“ Mitte der 1980er Jahre die Bühnen Europas eroberte, ist das Genre des Musicals ein fester Bestandteil der Spielstätten geworden. Jährlich zieht es einige Hunderttausend Zuschauer in die Open-Air-Theater.

Etliche der Anlagen sind nicht mehr die jüngsten, so sollte man eine Sitzunterlage mitnehmen und die schnell Frierenden eine Decke, schließlich fallen zu später Stunde die Temperaturen. Bei den meisten Freilichttheatern ist zumindest der Zuschauerraum überdacht, so dass auch bei Regen gespielt wird, selbst wenn die Schauspieler nass werden. Die meisten Organisatoren bieten Regen-Capes an, sollten dunkle Wolken aufziehen. Die sanitären Anlagen sind oft knapp, so dass man sich am besten vor Beginn der Vorstellung umsehen soll, wo man in der Pause hinmuss. Lange Schlangen, besonders vor den Toiletten der weiblichen Besucherschaft, sind gang und gäbe.

In kleineren Städten gibt es nicht viele Restaurants oder Hotels, wenn überhaupt. Im Vorfeld eines Besuchs sollte man ebenfalls überprüfen, wo man etwas essen, übernachten und parken kann. Bei den meisten Open-Air-Theatern gibt es genügend Parkplätze, von denen einige ein paar Gehminuten vom Spielort entfernt sein können. Die Anfangszeiten variieren ebenfalls. Vormittags- oder Nachmittagsvorstellungen sind hauptsächlich für Kinder vorgesehen.

Tecklenburg ist die nördlichste Bergstadt Deutschlands. In der dortigen Burg befindet sich die seit 1924 bespielte Open-Air-Bühne mit rund 2.300 Sitzplätzen. Auf dem Programm stehen dieses Jahr die Musicals „Sister Act“ (24. Juni bis 11. September), „Der Besuch der alten Dame“ (22. Juli bis 9. September) und das neue Kindermusical „Der Zauberer von Oz“ (bis zum 24. August). Peti Van der Velde wird in „Sister Act“ Deloris Van Cartier spielen, Masha Karell die Mutter Oberin und ebenfalls – neben Thomas Borchert – die Hauptrolle in der Musical-Adaption von Friedrich Dürrenmatts Romanklassiker.