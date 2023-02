Musik für die Augen

Die Ausstellung „Miles … and more from Family of Jazz” in der hauptstädtischen Galerie „Am Tunnel“ zeigt und dokumentiert Raymond Clements berühmte Reihe mit Porträts von Jazzmusikern. Ein Muss für Jazzfans, ein Genuss für alle Liebhaber der Fotografie.

Es begann 1970 mit Duke Ellingtons Augen. „Ich fotografierte damals für die Agentur von Tony Krier. Die schickten mich zum Festival nach Wiltz“, sagt Raymond Clement. Er erinnert sich an das Konzert des berühmten Pianisten und Bandleaders: „Ich war so hingerissen, dass ich fast während des ganzen Konzerts sogar vergaß, auf den Auslöser zu drücken. Gegen Ende tat ich es aber umso mehr“, erzählt er. Ihm war aufgefallen, dass Ellington seine Band allein per Augenkontakt dirigierte. Genau diesen Augenblick fing Clement mit seiner Kamera ein. Es ist eines jener Fotos, die gleich zu Beginn der Ausstellung in der unterirdischen Galerie der Spuerkeess zu sehen sind, das ikonische Bild einer Jazzlegende. Der Blick des damals 71-jährigen Ellington wirkt zudem melancholisch. Vier Jahre später starb der aus Washington D.C. stammende Musiker in New York.

Für Raymond Clement war das Konzert in Wiltz ein prägendes Erlebnis. Von nun an suchte er immer häufiger Jazzkonzerte hierzulande auf – und deren gab es zahlreiche –, um sie fotografisch festzuhalten. Die großen Stars gaben ihr Stelldichein in Luxemburg, um hier zu spielen. Aber auch zahlreiche weniger bekannte Jazzmusiker kamen ins kleine Großherzogtum. Nicht zuletzt entwickelte sich hierzulande eine rege einheimische Jazzszene, die Clement mit seiner Kamera dokumentierte. „Alle zwei Wochen waren Konzerte im Melusina, das damals ein Jazzclub war“, weiß der 1944 in Luxemburg geborene und in Bourglinster aufgewachsene Fotograf noch, der Anfang der 60er Jahre erste Schwarzweißaufnahmen machte und gegen Ende des Jahrzehnts Kurse der „Famous Photographer’s School of America“ besuchte, die Zweigstellen in Amsterdam und München hatte.

Nachdem er in den 60er Jahren Edward Steichens Ausstellung „Family of Man“ gesehen hatte, war es um den jungen Mann, damals Anfang 20, geschehen: „Ich wollte unbedingt Fotograf werden und die Folkwang Schule in Essen besuchen. Doch daraus wurde nichts. Zu Hause sagte man mir, ich solle einen seriösen Beruf ergreifen. So arbeitete ich zuerst bei der Sparkasse, danach bei der ARBED als Büroangestellter, bis ich schließlich zu RTL ging, um Kameramann zu werden.“ Clement war jahrelang für den Sender tätig und bekam, da sich seine musikalischen Kenntnisse und Vorlieben schnell herumgesprochen hatten, eine Stelle als Redakteur und Sprecher einer Jazzsendung im RTL-Radio.

Text: Stefan Kunzmann

Fotos: Raymond Clement (3), Georges Noesen (6)

„Miles … and more from Family of Jazz“ von Raymond Clement. Galerie am Tunnel – Spuerkeess Rousegäertchen.

Montags bis freitags 9 bis 17 Uhr 30 und sonntags 14 bis 18 Uhr. Bis 22. September.