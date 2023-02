Musikalischer Adrenalinkick

Die französisch-luxemburgische Band Praetor veröffentlicht ihr nach sich selbst betiteltes Debütalbum. Den Hörer erwartet eine energiegeladene Portion Trash Metal.

Der Zufall meint es hin und wieder gut. Würden die Praetor-Gitarristin Noémie Bourgois und Schlagzeuger Alex Guignard nicht liebend gerne Gesellschaftsspiele geben, würde die 2019 gegründete Trash Metal Band höchstwahrscheinlich einen anderen Namen tragen. „Eines ihrer Lieblingsspiele heißt Praetor. Das fanden wir alle irgendwie gut klingend. Im Nachhinein sicher besser als mein Vorschlag ‘Mass Extinction’“, führt Hugo Centeno schmunzelnd die Namensgebung der Band aus.

Der Sänger und Gitarrist ist in der Luxemburger Metal-Szene kein unbeschriebenes Blatt, schließlich war er zwischen 2008 und 2022 als Frontmann bei Lost in Pain aktiv. Dass er jetzt mit befreundeten Musikern aus dem französischen Grenzgebiet bei Praetor (laut Duden der Titel für den höchsten Justizbeamten im antiken Rom) spielt, ist ebenfalls dem Zufall zu verdanken. „Wir alle haben eine Zeitlang in verschiedenen Tribute-Bands (Metallica, Pantera und Sepultura) gespielt.

…

Lesen Sie mehr in der Druckausgabe oder im ePaper

…

Text: Hubert Morang

Fotos: Salomé Bourgois, Les photos d’Alumine