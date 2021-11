Nähkästchengeplauder

So hat Juan Carlos von Spanien sein Land nach dem Tod Francos im Jahr 1975 vor einer Diktatur bewahrt und stattdessen mit einer neuen Verfassung in die Demokratie und die Europäische Union geführt. Dass der Monarch später in einen gigantischen Korruptionsskandal verwickelt war und sich in einer Nacht- und Nebelaktion ins Ausland absetzte, ist eine andere traurigere Geschichte. Leider kratzt Michael Begasse auch bei bereits verstorbenen Royals nur sehr vorsichtig an der Oberfläche. Andernfalls hätte er zumindest in einem Nebensatz andeuten können, dass Schah Mohammed Reza Pahlevi Persien keineswegs in eine moderne Weltmacht verwandelt, sondern pompös in den Untergang geführt hat. Tausende Kritiker und Antimonarchisten sind in den Gefängnissen des letzten Pfauenthronherrschers zu Tode gefoltert worden. Die mittlerweile 83-jährige Farah Diba soll derweil immer noch davon träumen, irgendwann in ihre Heimat zurückkehren zu dürfen. Was wohl beweist, wie weltfremd manche Ex-Monarchen sind.

Darüber, dass in „111 royale Momente für die Ewigkeit“ die Frauen die Oberhand haben, darf einerseits geschmunzelt werden, andererseits beweisen die Geschichten über Filmdiva Grace Kelly, die ihre Hollywoodkarriere an den Nagel hing, um in Monaco Fürst Rainier III. zu heiraten, oder über die geheimnisvolle US-Amerikanerin Wallis Simpson, deretwegen König Edward VIII. 1936 abdankte, dass Hoheiten mit Vorliebe starke Partnerinnen an ihrer Seite haben. Weitere Beispiele: Gloria von Thurn und Taxis, die es als „Punkerfürstin“ so richtig krachen lässt, sowie TV-Journalistin Letizia Ortiz, die 2003 in einem weißen Hosenanzug von Armani an der Seite von Kronprinz Felipe vor die Weltpresse trat und den zukünftigen König im Verlauf des Interviews sogar anfuhr: „Lass mich mal ausreden!“

Für Skandale sorgen indes Prinzessin Margaret, die Kettenraucherin und Alkoholikerin, und in gewisser Hinsicht auch Máxima der Niederlande, Tochter eines Gefolgsmannes von Diktator Jorge Rafael Videla. Obwohl Jorge Zorreguieta anscheinend keine Straftaten nachzuweisen waren, war die Heirat zwischen der Bürgerlichen aus Argentinien und dem künftigen König umstritten. Königin Beatrix musste mit Premierminister Wim Kok verhandeln. Resultat: Der Vater durfte nicht zur Trauung nach Amsterdam kommen, Máxima hingegen vor dem Altar weinen. „Royals sind (zum Glück) auch nur Menschen“, folgert Michael Begasse. Madeleine von Schweden ist übrigens seine Lieblingsprinzessin, und wenn er an den tragischen Unfalltod von Prinzessin Diana oder die Corona-Rede von Queen Elisabeth II. im April 2020 denkt, bekommt er immer noch Gänsehaut. Etwas anderes hätte man auch nicht von ihm erwartet.

Text: Gabrielle Seil // Fotos: Emons Verlag/Wikimedia Commons, Britta Schmitz (1)