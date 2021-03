Naschkatzen-Futter

Zubereitung:

Zunächst das Grundrezept, hierfür gibt es zwei Varianten: Für die erste Variante die weiche Butter mit dem Zucker schaumig rühren, bis die Mischung blass wird.

Nun die Eier, eins nach dem anderen, dazugeben, und solange mischen, bis eine luftig-homogene Masse entsteht. Zum Schluss Mehl und Backpulver dazugeben. Die zweite Variante geht so: die Eier mit dem Zucker schaumig rühren. Die geschmolzene Butter unterrühren und zum Schluss Mehl und Backpulver unterheben.

Anschließend kann man den Teig einfach in den Muffinförmchen verteilen und backen – oder: zwei Cupcake-Sorten anfertigen.

Dazu einfach den Grundteig halbieren, und los geht’s. Zur ersten Hälfte des Teigs werden Mandeln hinzugegeben, in jedes Förmchen

1-2 Esslöffel. Die andere Hälfte des Teigs wird etwas fruchtiger. Dazu den Teig in den Förmchen verteilen und pro Cupcake eine halbe gehäutete Marille in den Teig drücken. Nun für 30 Minuten bei 180 Grad Celsius in den Ofen geben, anschließend den Stäbchentest machen.

Wem es nun noch nicht süß genug

ist, dem dürfte dieses Topping zusagen: Butter, Puderzucker und Frischkäse zu einer homogenen Masse verrühren. Aber aufgepasst: der Glasur nicht zu viel Flüssigkeit zugeben, sonst wird diese nicht fest genug und rinnt vom Cupcake herunter. Dann die Masse in zwei Hälften, da zwei unterschiedliche Toppings, aufteilen. Zur ersten Creme, für die Mandelmuffins, einen starken Espresso dazugeben, in die andere Hälfte kommt Limettensaft und dient als Topping für die Marillen-Muffins. Für einen rustikalen Look

die Creme grob mit einem Löffel aufstreichen.

Tipp für Ungeübte: Auf Youtube finden sich unzählige Tutorials, wie man Cupcakes glasiert.

Zusammengestellt von: Cheryl Cadamuro

Fotos: Myriam Visram