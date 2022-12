Nicht nur ein Modewort

Manche Menschen scheint kaum etwas aus der Bahn zu werfen. Während andere zerbrechen, kommen sie auch mit harten Schicksalsschlägen klar. Es gibt ein Wort dafür: Resilienz.

Als die US-amerikanische Psychologin Emmy Werner ihre Studie auf der hawaiianischen Insel Kauai begann, wollte sie untersuchen, wie sich Kinder entwickeln, die biologischen, medizinischen oder sozialen Risikofaktoren ausgesetzt sind. Dafür begleitete sie 686 Kinder des Jahrgangs 1955 auf dem Weg ins Erwachsenenleben. Als Werner 1977 die Ergebnisse ihrer Untersuchungen präsentierte, zeigte sich Erstaunliches: Während zwei Drittel der Studienteilnehmer auch als Erwachsene in einem Teufelskreis aus prekären Verhältnissen, Gewalterfahrungen und schlechter medizinischer Versorgung festhingen und ein Leben wie ihre Eltern führten, hatte rund ein Drittel den Absprung geschafft und ihre Lebensbedingungen erheblich verbessert. Sie hatten sich als widerstandsfähig erwiesen, oder anders ausgedrückt: als resilient.

Es scheint ein Modewort geworden zu sein, der Begriff der „Resilienz“. Er ist omnipräsent in der Psychologie, der Medizin und der Politik. Kaum ein Ratgeber kommt ohne ihn aus, selbst in der Wirtschaft oder in Bezug auf den Klimawandel wird er verwendet. Eigentlich kommt er vom Lateinischen „resilire“, auf Deutsch „zurückspringen, abprallen“, und wurde ursprünglich in der Materialkunde benutzt, um Stoffe zu bezeichnen, die nach einer Phase der extremen Spannung wieder ohne große Anstrengung in ihren Ursprungszustand zurückfinden. Gummi zum Beispiel.

…

Lesen Sie mehr in der Druckausgabe oder im ePaper

…

Text: Heike Bucher

Fotos: Fotorech (Pixabay), DEFA-Stiftung, Marielle Schmit