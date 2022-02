Nostalgie pur

Noch auf der Suche nach einem Valentinstaggeschenk für die oder den Liebsten? Wie wäre es mit einem Nachschlagewerk, das einlädt auf eine Reise durch die Videospielgeschichte?

Mit „Das ABC der Videospiele“, dem neuesten Werk von Gregor Kartsios, finden Spieleklassiker, fast vergessene Handhelds und diverse Spielegenres einen Platz in der analogen Welt. 50 Jahre Videospielgeschichte auf 192 Seiten Papier, das dürfte nicht nur eingefleischte Gamer freuen. Denn Hand aufs Herz, der Einzug der ersten Konsole und Spiele wie „Tetris“, „Pac-Man“ oder „Super Mario“, weckt doch auch bei jenen, die sich nicht zu den Hardcore-Zockern zählen, nette Erinnerungen, oder?

Und genau dieses gemischte Publikum will Gregor Kartsios auch ansprechen. Kartsios, wer? Nun, der Journalist ist wohl vor allem Zuschauern diverser Videospiel-Sendungen bekannt. Er war nicht nur der leitende Redakteur von MTV Game One, sondern hat auch durch seine Mitarbeit bei Rocket Beans TV-Sendungen als Moderator von „Speedrundale“, „Retro Klub“, „Spiele mit Bart“ und „Nerd Quiz“ einen großen Bekanntheitsgrad, vor allem unter Retro-Spielefans, erlangt. Zudem betreibt er das Rollenspielportal rpgheaven.de und ist Gründer des „Plauschangriff“-Podcasts. Seine Leidenschaft, beruflich und privat, ist die Welt der Retro-Spiele.

Und weil er die mit der analogen Welt verbinden wollte, kam er auf die Idee, ein Buch zu schreiben, das die Gaming-Geschichte auch für die zugänglich macht, die lieber in Büchern schmökern, denn im Internet nach Informationen zu suchen. Den Grund für dieses Vorhaben erklärt der Autor, der als selbsternannter Kulturbotschafter im Dienst der Games unterwegs ist, dann auch in einem Youtube-Video seines Kanals „Greg‘s RPG HeaveN“: „Ich komme aus einer Zeit, wo man noch Artikel gelesen hat über Videospiele. Ich finde es also schon toll, wenn man etwas über Spiele, die vor der Internet-zeit entstanden sind, auf Papier nachlesen kann.“

Von A wie Atari über H wie Handheld und T wie Tetris bis Z wie Zelda – die Reihenfolge der Kapitel ist den Anfangsbuchstaben der wichtigsten Videospiel-Meilensteine nachempfunden.

Sein Ziel: ein buntes Potpourri an Informationen quer durch die Geschichte der Videospiele zu erstellen, das Wissenswertes rund um Spiele, Konsolen, Spielegenres und Unternehmen, die ganze Generationen geprägt haben, liefert. Gesagt, getan. Entstanden ist ein Lexikon, das sich laut seiner Aussagen zum Schmökern eignet, in Form eines handlichen „Coffee-Table-Books“.